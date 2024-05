Poste Italiane: Viddalba, maggiore sicurezza per l’ufficio postale di Via Gramsci con l’installazione di un nuovo impianto di videosorveglianza

Olbia, 29 maggio 2024 – Da oggi è operativo il nuovo impianto di videosorveglianza installato presso la sede di via Gramsci a Viddalba, nuova tappa del programma di impegni di Poste Italiane a favore della sicurezza degli uffici postali della provincia di Sassari.

Il nuovo sistema a circuito chiuso installato presso la sede della Gallura è collegato con la Security Room di Genova, operativa 24 ore su 24 in attività di controllo e vigilanza dei siti aziendali, che consente di monitorare possibili intrusioni nei locali e all’occorrenza intervenire con l’attivazione dei sistemi di allarme e con la richiesta di pronto intervento delle forze dell’ordine.

Gli investimenti di Poste Italiane sulla sicurezza a livello nazionale – Negli ultimi 4 anni Poste Italiane ha incrementato del 300% gli investimenti in sicurezza fisica e reso più efficace l’intero dispositivo di prevenzione anticrimine attraverso la riorganizzazione della rete delle Security room con 4 centri di monitoraggio a Roma, Milano, Genova e Napoli, operativi 24 ore su 24 nella vigilanza di 13 mila siti aziendali per la sicurezza di dipendenti e cittadini. Ciò ha contribuito a ridurre il numero di eventi criminosi. Nei primi 8 mesi del 2023 le rapine compiute ai danni degli uffici postali sono state 102 contro le 132 dell’intero 2022. Dal 2016 al 2022 la curva degli eventi criminosi è calata in modo ancor più evidente: i casi sono passati da 707 a 315 (- 55%).

Si alza invece la percentuale degli eventi sventati grazie alle nuove misure di sicurezza e alle nuove tecnologie (videoanalisi, videoronda e analisi biometriche). Anche il denaro sottratto è diminuito dagli 8,1 milioni di euro nel 2016 ai 2,7 milioni del 2022 (1,9 milioni nei primi sei mesi 2023).