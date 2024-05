Playoff Serie B, ultimi 10 anni: solo due volte la terza classificata è salita in A, nessuna promozione per sesta, settima e ottava

I riflettori puntati sulla finale playoff tra Venezia e Cremonese hanno spinto News.Superscommesse.it a condurre uno studio suicon l’obiettivo di scoprirein classifica, nell’ultimo decennio, è arrivatoil maggior o il minor numero di. Il risultato dell’ analisi evidenzia che, da quando il format dei playoff comprende le squadre classificatesi dal terzo all’ottavo posto,la terza in classificaha conquistato la promozione: il Frosinone nel 2017-2018 e lo Spezia nel 2019-2020. Un, dal momento che la terza classificata, avendo il miglior piazzamento tra le sei squadre protagoniste, ha la possibilità di vincere la sfida contro la sua avversaria anche in caso di pareggio tra gara d’andata e di ritorno. Dunque, la terza sarebbe promossa anche in caso di doppio pareggio o registrando una vittoria e una sconfitta con lo stesso scarto di gol.