“Passione Italia 2024” a Madrid

“Passione Italia 2024” a Madrid. Tre giorni di esplorazione e ricerca sull’identità isolana per un fine settimana ricco e multiforme nell’ambito della manifestazione .

Così il Circolo Sardo di Madrid Ichnusa, diretto da Gianni Garbati, anche quest’anno rinnova la collaborazione con l’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno diretta da Betty Oro, che parteciperà alla grande kermesse organizzata dalla Camera di Commercio Italiana per la Spagna (CCIS) e la Scuola Statale Italiana di Madrid con il Patrocinio dell’ Ambasciata d’Italia Madrid.

Gli appuntamenti firmati da Palazzo d’Inverno prendono il via venerdì 31 maggio alle ore 19.00, in replica sabato 1° giugno alle ore 17.00, nel Patio De La Escuela Italiana, Calle Augustin de Betancourt,1 a Madrid con lo spettacolo “Italia es Musica”. Sul palco si esibiranno Giusy Murgia Onnis (voce e percussioni minori), Enrico Atzeni (pianoforte e voce), Gianluca Podda (chitarra e coro).

Questa performance musicale celebra non solo le radici della cultura sarda, ma costruisce anche ponti artistici che attraversano le frontiere nazionali. Il concerto integra artisti che hanno lasciato un’impronta indelebile nella scena musicale internazionale, come Raffaella Carrà, Laura Pausini, Ricchi e Poveri e Tiziano Ferro.

Attraverso questa fusione di tradizioni musicali e influenze contemporanee, il concerto trasmette un messaggio di unità e gioia condivisa. È un’opportunità unica per gli spettatori di immergersi in un’esperienza multisensoriale che esalta la diversità culturale e celebra la bellezza dell’arte come mezzo di comunicazione universale. Ritmi coinvolgenti, melodie incantate e emozioni senza confine: questa non è solo una serata musicale, ma un invito a festeggiare la vita in tutta la sua vibrante diversità.

L’evento prosegue domenica 2 giugno alle ore 12,45, sempre nel Patio De La Escuela Italiana, con una mattinata interamente dedicate ai bambini con “Il venditore di fiabe” che vedrà in scena Gianluca Podda alla chitarra e Giusy Murgia Onnis, voce. Un concerto interattivo dedicato ai più piccini dove la Parola e il Suono giocano tra di loro intrecciando molteplici percorsi nella creazione di semplici canzoni che i bimbi potranno cantare in coro. Verrà proposta una rilettura in chiave musicale di una serie di favole famose, capolavori della letteratura, in un intrigante racconto sulla magia delle parole e dei suoni Lo spettacolo si sviluppa tra piccoli racconti e brani cantati, che i bambini potranno accompagnare con semplici coreografie e piccoli strumenti ritmici. Il gran finale coinvolgerà tutti i bambini in giochi musicali che li aiuteranno a scoprire l’affascinante mondo dei suoni.

Il Circolo Sardo Ichnusa di Madrid e L’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno partecipano alla manifestazione “Passione Italia 2024” grazie al contributo della Regione Autonoma della Sardegna e del Ministero della Cultura (MIC).