Ozieri: al “Segni” arrivano le Pink Flamingos

In bici per stigmatizzare il cancro: tappa ozierese delle Pink Flamingos al “Segni”

Sassari, 28 maggio 2024 – “Il nostro vuole essere un messaggio dirinascita e speranza, non di sopravvivenza, ma di vita. Un appello atutti per riprendere in mano la propria vita, perché solo così èpossibile fronteggiare e sconfiggere la malattia”. Con queste paroleCristina Concas, presidente delle Flamingos Road, ha ringraziato la Asldi Sassari e gli operatori dell’ospedale “Segni” di Ozieri che questopomeriggio hanno accolto la carovana delle Pink Flamingos, il gruppo dicicliste che hanno fronteggiato il cancro e da domenica scorsa stannoattraversando la Sardegna a bordo di una bicicletta per sostenere ledonne che hanno vissuto un percorso di malattia e di cura oncologica,stimolandole a raggiungere nuovi traguardi.

Sono 15 le donne del progetto “Pink Flamingos” che, partite

dall’ospedale oncologico “Businco” di Cagliari (domenica 26 maggio)

hanno raggiunto ieri l’ospedale Civile di Alghero e oggi il “Segni” di

Ozieri.

Ad accoglierle in città c’era una nutrita rappresentanza dei reparti

dell’ospedale ozierese che ha accolto le cicliste con un lungo applauso.

A fare gli onori di casa la dottorssea Marzia Sotgiu, direttore della

Ssd di Oncologia dell’ospedale di Ozieri.

La pedalata proseguirà domani a Olbia, per poi proseguire a Nuoro,

Lanusei, per concludersi a Cagliari al Parco delle Emozioni.

La Asl di Sassari ringrazia i volontari e i privati che hanno reso

possibile la manifestazione.

