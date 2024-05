Nuova vita per il Tempio della “Capanna del Capo” a Santa Vittoria di Serri

Domani, alle ore 17, per la prima volta sarà presentato il modello restaurato

Cagliari, 27 maggio 2024 – La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna annunciano la conclusione dei lavori di restauro e valorizzazione del sito archeologico di Santa Vittoria di Serri. Questo importante intervento, avviato nel 2018, ha beneficiato di un significativo finanziamento nell’ambito del progetto “Sistema museale delle aree archeologiche della Sardegna meridionale Lotto I”, con fondi stanziati dalla Legge di Stabilità 2016 e successivamente integrati con il PNRR.

Il sito di Santa Vittoria di Serri è ora riconosciuto come un complesso templare di grande valore storico e culturale. Le indagini nell’area hanno dato un nuovo aspetto al tempio noto come Capanna del Capo, che ora appare inserito all’interno di una planimetria articolata e composta da altri ambienti simmetricamente disposti. I materiali restituiti, ancora in corso di restauro, ci indicano la cronologia degli utilizzi degli ambienti indagati. Dall’area del tempio proviene anche un modello di nuraghe, notevole per fattura e per forma, che è stato integralmente restaurato. Il modello, caratterizzato da una finissima decorazione, è di estrema importanza per comprendere le pratiche religiose e la simbologia propria della cultura nuragica.

Il modello restaurato sarà presentato per la prima volta al pubblico domani, 28 maggio, alle ore 17:00 presso l’area archeologica di Serri, in una conferenza che illustrerà i risultati delle più recenti indagini. All’evento interverranno autorevoli esponenti del panorama culturale e istituzionale della Sardegna, tra cui:

– Samuele Gaviano, Sindaco di Serri

– Ilaria Portas, Assessora Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Spettacoli e Sport della Regione Sardegna

– Paola Casula, Consigliere della Regione Autonoma della Sardegna

– Elena Anna Boldetti, Segretario Regionale del Ministero della Cultura per la Sardegna

– Monica Stochino, Soprintendente Abap per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

– Federico Porcedda, Vicesindaco e Archeologo

– Gianfranca Salis, Funzionario Archeologo e Direttrice Scientifica degli interventi

– Patrizia Tomassetti, Funzionario Architetto e Rup del finanziamento MiC

– Elena Romoli, Funzionario Architetto e Direttore dei lavori

– Chiara Pilo, Funzionario Archeologo e Direttrice Scientifica dei lavori

– Georgia Toreno, Funzionario Restauratore della Sabap

– Maria Giovanna Perrottu, Tecnico del Restauro

Dopo la presentazione, i partecipanti potranno prendere parte a una visita guidata dell’area degli scavi, ora nuovamente aperta al pubblico.

