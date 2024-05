Giovani talenti in gara si sfideranno in live al Polo commerciale tutti i sabati di giugno e luglio.

La terza edizione del tour di NOKEP GENERATION si svolgerà al Polo Commerciale “La Corte del Sole – Sardinia Outlet” di Sestu (Cagliari). Il Polo Commerciale più importante del sud della Sardegna, ospiterà per tutti i weekend di giugno e luglio l’evento nazionale che porta nei più importanti centri commerciali italiani una serie di spettacoli musicali e contest canori.

NOKEP GENERATION: il tour musicale dell’estate al Polo Commerciale “La Corte del Sole – Sardinia Outlet” di Sestu (CA)

Il tour NOKEP GENERATION prevede infatti serate con performance di professionisti e music contest tra concorrenti selezionati (cantanti solisti o soliste, duo o band). Nel corso delle serate, la giuria composta da esperti di Saifam Music e Warner Music, individuerà i 10 migliori talenti che si contenderanno la finale. Il vincitore assoluto firmerà un contratto con Saifam Music per la produzione di un album con videoclip distribuito da Warner Music Italia.

Le serate saranno anche trasmesse in diretta su SKY TV (canale 229), e in streaming sui canali social di NOKEP TV, con cross-posting sulla pagina Facebook del Polo Commerciale La Corte del Sole – Sardinia Outlet.

Le trasmissioni in diretta si svolgeranno ogni sabato a partire dal 1° giugno 2024, in occasione della presentazione della stagione “Corte Live 2024”, e continueranno con ulteriori date il 8, 15, 22 e 29 giugno, mentre le fasi finali, non in diretta, si terranno il 6, 13, 20 e 27 luglio. Tutti gli eventi inizieranno alle ore 18:00.

Per i visitatori del Polo Commerciale sarà una straordinaria occasione di intrattenimento e divertimento per vivere insieme la magia della musica e del talento.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni entro il 23 giugno 2024, visita il sito ufficiale dell’evento: www.nokeptv.it

oppure vai su