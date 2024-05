Nicco pubblica il nuovo singolo “Ti ricordi di noi”

Dal 31 maggio 2024 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “Ti ricordi di noi”, il nuovo singolo di Nicco.

“Ti ricordi di noi” è un brano che rispecchia tutti i giovani ma anche un pubblico più ampio. Parla di un ragazzo che ricorda i momenti felici insieme a quella ragazza, momenti spensierati e nel testo è come se stessero parlando tramite una telefonata. Si tratta di un brano che evidenzia l’incertezza della relazione e quasi un voler tornare indietro ai momenti felici tramite anche delle domande presenti proprio nel ritornello, nel quale questo ragazzo chiede proprio “perché se i ricordi fanno piangere mi gridi vattene?”.

Commenta l’artista a proposito del brano: “Nella nostra generazione tutti abbiamo passato dei momenti felici e tristi con una persona e con questa canzone ho cercato di parlare anche per quelle persone che hanno perso qualcuno a cui tenevano tanto”.

Biografia

Niccoló Montuori, in arte Nicco, è un giovane cantautore di Roma classe 1999. Inizia quasi per gioco a prendere lezioni di chitarra nel 2017, successivamente viene inserito in una band dove inizia a maturare l’interesse per il canto. Nel 2019 inizia a prendere lezioni di canto e comincia a scrivere i primi testi per poi pubblicarli. Fa così il suo debutto poco dopo l’inizio della pandemia con alcuni brani pubblicati su YouTube. Nel 2022 esce il suo primo pezzo su Spotify intitolato “Lacrime”. Successivamente pubblica altri tre brani legati al genere indie-pop con una chiave malinconica intitolati “Deja vu”, “Se l’amore va male” e “Resto sveglio”. Nicco si è esibito in vari locali live a Roma, tra cui il Monk.

Nel 2024 ha firmato un contratto con un’etichetta discografica “Il Branco Publishing srl”.

