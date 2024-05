Mercato italiano detiene primato Mondiale per numero di trattamenti in rapporto alla popolazione. Su Forbes.it disponibile la prima puntata di “Imprenditori della Bellezza”

Dal 16 maggio, è disponibile sul canale Forbes.it la prima puntata del programma Imprenditori della Bellezza. Un format creato da Infoestetica in collaborazione con Forbes e condotto da Giancarlo Loiacono, editore di Infoestetica Mag.

Sulla poltrona del famoso intervistatore siedono, a turno, 4 professionisti del mondo della Medicina Estetica e Chirurgia Plastica provenienti da diverse regioni d’Italia. Il prof. Marco Toscani, chirurgo plastico, la dott.ssa Floriana Lauritano, medico e odontoiatra estetico, il dott. Emanuele Puzzilli, odontoiatra, il dott. Carmine Papa, medico estetico.

L’Italia è, per eccellenza, il Paese della Bellezza. Se fino ad ora il primato Le era dato solo dalle bellezze artistiche e paesaggistiche, negli ultimi tre anni stiamo assistendo ad una crescita importante dei numeri della Bellezza intesa come ricorso agli interventi di Chirurgia Plastica e Medicina Estetica. Un settore che, secondo i dati SICPRE (Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica) ha visto un incremento del 20% nell’ultimo anno e addirittura del 130% rispetto al 2020. Si parla di un mercato, quello italiano, che detiene il primato mondiale per numero di trattamenti di medicina estetica in rapporto al numero della popolazione.

Chirurgia plastica e Medicina estetica sono discipline sanitarie che hanno una forte connotazione commerciale, divise tra mercato e deontologia professionale. In tale ambito, gli Imprenditori della Bellezza sono proprio i chirurghi e medici che hanno saputo coniugare etica e profitto.

