Libro di Antonello Ardu a Borore

Ritorna a Borore dopo tanti anni nel quale ha vissuto da piccoloAntonello Ardu col romanzo ” le vite parallele di Giaime Delogu”.Le spoglie di un combattente della Prima Guerra Mondiale ritrovato sullealpi, il DNA, il cambiamento climatico, la pandemia da Covid-19, unragazzino sedicenne affetto da una particolare forma di autismo chevuole vivere la vita pericolosamente, ma a modo suo.

Poi Cagliari, Londra, Washington, la guerra russo-ucraina, una sorella in coma, la

Brigata Sassari, un vecchio Carcano, scienziati, i RIS e i servizi

segreti, ma anche pedofili, agenzie funebri e strozzini. Tutto questo

anima le intricate storie che corrono parallele come le altrettanti vite

vissute da Giaime Delogu alla ricerca di se stesso. Un puzzle in una

storia di formazione dove, alla fine, ogni cosa è collegata.

Sono attesi numerosi ex compagni di classe, con il quale l’autore ha

trascorso momenti significativi dell’infanzia a Borore.