L’Elfo presenta il nuovo singolo “CARO DIARIO”

Il pilastro della scena rap catanese torna su tutte le piattaforme digitali con un inedito dalla forte carica emozionale e dal taglio introspettivo che esplora il suo universo interiore

31 maggio 2024 – L’ELFO pubblica su tutte le piattaforme digitali, da venerdì 31 maggio, “CARO DIARIO”, il suo nuovo singolo, pubblicato per ShutUp Records/Magnitudo (powered by Time Records).

Dopo “Caura”, “Oh Oh Amore Mio”, “Amaro Da Capo”, “Miele” e “Sinfonia n.5”, l’icona del rap catanese prosegue con il suo incessante ritmo di pubblicazioni e presenta un coinvolgente inedito dalle tinte conscious.

“CARO DIARIO” è un brano che esplora l’universo interiore de L’ELFO attraverso una visione consapevole del suo passato e del suo presente. Il cambiamento, la crescita e la resilienza sono i principali temi della narrazione e offrono un interessante spunto di riflessione sulla condizione umana restituendo una forte componente di immedesimazione.

Su una curatissima produzione di Funkymanz, i versi de L’ELFO trasportano l’ascoltatore in una dimensione emozionale e dall’atmosfera immersiva. L’inconfondibile timbro del liricista sul microfono trasmette la perfetta chiave interpretativa esaltando i versi ispirati della sua poetica che culminano in un inciso catchy e dal sapore agrodolce.

“CARO DIARIO” testimonia, ancora una volta, la capacità della penna dell’artista di toccare tematiche universali riuscendo a scavare sotto la superficie delle cose. Una nuova imperdibile release che non potrà che soddisfare i gusti di tutti i suoi ascoltatori.

Il videoclip ufficiale del brano, diretto da F-Service, è online su Youtube da venerdì 31 maggio.

CREDITS AUDIO

Artista: L’Elfo

Produzione: Funkymanz

Produzione Esecutiva: Shut Up srls

Label: Magnitudo/powered by Time Records

Grafiche: Filippo Baldo

CREDITS VIDEO

Regia/editing/DOP: F-Service (Fabrizio Guglielmo, Federico Panasiti, Federico Marino)

Produttore esecutivo: Gianluca Sacco

BIO

L’ELFO – Rosario Luca Trischitta, in arte L’Elfo, nasce a Catania nel 1990 e si avvicina alla cultura Hip Hop nel 2003, grazie alla passione per il writing. Intorno al 2007, attraverso il freestyle, si appassiona al rap. Nel 2009 e nel 2012 diventa campione regionale della competizione Tecniche Perfette. Nel 2009, con Punch forma i Double Damage. Il duo realizza numerosi progetti: Addio nel 2010, Nel bene e nel male nel 2013, Incattiviti EP nel 2014 e Rinascere nel 2016. Nel giugno 2014 pubblica L’Ignorapper, segnando il suo esordio da solista. Nella stessa estate vince a Roma le preselezioni del programma MTV Spit, doppiando il successo nella Super Tappa Milanese e sancendo il suo ingresso nel programma.

Tra il 2016 e il 2017, L’Elfo realizza svariati singoli: Mbare che dici, Sangue Catanese, Fuoco dell’Etna, Pi Tutti i Carusi, che mescolano ritmi del rap con rime in dialetto, conquistando con il primo singolo, Sangue Catanese, oltre 4.000.000 di views. A maggio 2017 partecipa alla seconda edizione del Mic Tyson – Freestyle Battle, arrivando secondo. Il 2017 per l’Elfo è l’anno della consacrazione, con l’uscita di 12 video ufficiali. Nel 2018 pubblica il nuovo album Gipsy Prince.

Il disco vanta oltre 13.000.000 di streaming su Spotify e altrettante visualizzazioni su YouTube. Nel luglio 2019 L’Elfo pubblica Black Summer Ep, 6 tracce regalate ai propri fan. Vangelo II Luka è l’ultimo album pubblicato per Universal l’11 settembre 2020, anticipato da tre singoli: Made in Catania, Come Gesù, Si cummatti.

Nel 2022, L’Elfo pubblica l’Ep Milord, insieme alla video serie in 7 episodi del progetto, a cui segue, in aprile,il singolo Elefantino featuring Niko Pandetta, prodotto da Dat Boi Dee e, in giugno, la collaborazione con Laioung e Max Il Nano nel brano Non Vedo Non Sento Non Parlo. Il 13 luglio 2022, l’artista catanese torna con il singolo Nuovo Bellini featuring Don Pero. Segue il singolo Rave featuring Ketama 126, pubblicato il 23 settembre 2022. Il 10 febbraio 2023 pubblica l’inedito “Xanny”, prodotto da Funkyman. Seguono le pubblicazioni dei brani “Caura” e “Oh Oh Amore Mio”.