“La politica degli animali”: il presidente nazionale LAV Gianluca Felicetti presenta il suo libro a Sassari: un’analisi storica dei differenti approcci della politica verso gli animali, dagli anni Cinquanta ad oggi

SASSARI – LAV e People presentano “La Politica degli animali” a Sassari giovedì 16 maggio alle 17:30 nella Sala Langiu presso il comando di Polizia Municipale in Via Carlo Felice 8, alla presenza dell’autore Gianluca Felicetti, presidente nazionale della Lega Anti Vivisezione.

Un percorso di analisi, conoscenza e approfondimento di temi imprescindibili per chi vuole andare verso un futuro giusto e migliore per gli animali e per tutti noi inclusi. Un libro dedicato “a tutti coloro che sono dalla parte del rispetto della dignità e della vita degli altri animali, e non sanno ancora di esserlo”.

La politica c’entra con gli animali, eccome!

Capiremo che occuparsi di animali non vuol dire solo salvarli e che riconoscere i loro diritti è un atto politico dovuto, perché giustizia, immigrazione, sicurezza, lavoro, sanità, questione sociale, economia, pandemie, cambiamenti climatici, c’entrano – e tanto – con gli animali.

In “La politica degli animali” Gianluca Felicetti ripercorre come la politica ha trattato le questioni riguardanti gli animali negli ultimi ottant’anni, da Dudù cane di razza in braccio a Silvio Berlusconi, agli orsi del Trentino condannati a morte dal presidente della provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, fino a come si appresta ad affrontare le prossime elezioni europee del 9 giugno 2024. Un viaggio che va dalla scoperta della zoofilia anni Cinquanta, all’antispecismo anni Duemila, passando dal protezionismo e l’animalismo, con le implicazioni del più grande attacco alla fauna selvatica lanciato negli ultimi mesi così come quelle della “carne coltivata”.

Noi abbiamo il vizio di sognare. Di immaginare un’Italia e un mondo diversi. Nella pace, con tutte e tutti. E abbiamo anche dimostrato di saper trasformare questi sogni in realtà. Essere “dalla parte degli animali”, lo vogliamo rendere – lo dobbiamo rendere – sempre più normale. Che non faccia notizia.”

Gianluca Felicetti, Presidente LAV

L’acquisto del libro autografato dall’autore sarà possibile presso la libreria Koinè in via Roma 137 a Sassari dove si terrà il firma copie al termine dell’incontro alla Sala Langiu.

Per altre informazioni consultare le pagine Facebook e Instagram di LAV Sassari.