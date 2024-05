La Fondazione del Distretto AgroAlimentare di Qualita Olivicola “OLIVARIOS”

La Fondazione del Distretto AgroAlimentare di Qualita Olivicola “OLIVARIOS” nell’ottico di promuovere le eccellenze olivicole del territorio, ha promosso una giornata di Degustazione di Olio extravergine di oliva, prodotto nei territori olivicoli del Sassarese e comuni limitrofi abbinata al Formaggio Pecorino Romano DOP prodotto a Latte Crudo , unico nel suo genere.

La manifestazione di degustazione si svolgerà Sabato 18 Maggio 2024 dalle ore 10 alle ore 19 in Sassari presso il GARDEN “CITTA DEL FIORE” in Via Buddi Buddi, 40 , con Ingresso Libero. La manifestazione di degustazione denominata ” DEGUSTA SASSARI” è per il momento unica nel suo genere, afferma il Presidente della Fondazione DAQ OLIVARIOS Tore Piana, dove proviamo ad abbinare le eccellenze delle produzioni dell’olio extravergine con il principale formaggio prodotto in Sardegna, il Pecorino Romano Dop e in particolare quello prodotto a latte crudo. Due prodotti che in Sardegna sono fra le eccellenze produttive dell’agroalimentare Isolano. L’abbinamento nasce anche guardando la storia, che ha visto da sempre le due produzioni interagire fra loro. Abbiamo ipotizzato anche l’avvio di un progetto con degli enti di ricerca Sardi, per studiare e sperimentare abbinamenti salutistici e organolettici. La manifestazione rientra in un programma di promozione regionale della Fondazione DAQ Olivarios, che vede Sassari come prima tappa, per poi replicare la manifestazione a Oristano e nel Cagliaritano come da decisione del Direttivo della Fondazione. Conclude il Presidente Tore Piana