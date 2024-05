(Adnkronos) – Rafael Nadal al secondo turno degli Internazionali Bnl d'Italia in corso a al Foro Italico di Roma. Il 37enne spagnolo, vincitore in 10 edizioni del torneo capitolino, soffre contro il belga Zizou Bergs, numero 108 del ranking Atp, e si impone per 4-6, 6-3, 6-4. — [email protected] (Web Info)