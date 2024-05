Incidenti Roma, 30enne ucciso in scontro su via del Mare. 24enne si schianta a Monteverde

(Adnkronos) – Ancora due vittime di incidenti stradali a Roma. Un 30enne in sella a una moto Yamaha ha perso la vita dopo lo scontro con una Fiat Tipo guidata da un uomo di 49 anni sulla via del Mare all'altezza di Tor di Valle. Diverse pattuglie della Polizia Locale sono intervenute per i rilievi. La Via del Mare è chiusa in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra via Cocchieri e via dell’Ippica. Nella notte intorno alle 3 invece un 24enne è finito con lo scooter contro un albero a Monteverde. L'incidente è avvenuto in Circonvallazione Gianicolense 45, in direzione Trastevere, dove il giovane per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del motoveicolo sul quale si trovava alla guida, un Peugeot Geopolis, colpendo un albero. Il conducente è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Camillo, dove è deceduto poco dopo. Al momento risulta unico veicolo coinvolto ma sono ancora in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. — [email protected] (Web Info)