In campo per Raffaela, l’Academy ProAbile organizza partita di beneficienza. Mariani: “Calcio leva di cambiamento sociale”

È in programma per il giorno venerdì 31 maggio alle ore 18 la “Partita del Cuore” a cura dell’Academy ProAbile, la scuola calcio inclusiva sostenuta dalla Roma Calcio Amputati, fondata da Arturo Mariani.

L’evento, che si terrà al centro sportivo “Morgana” di Guidonia (via Camarotta Adorno, 3), mira a raccogliere fondi per sostenere l’associazione “Regala un battito d’amore a Raffy”, che si occupa di sostenere le spese mediche di Raffaela, una quindicenne con l’anomalia di Ebstein, una cardiopatia congenita, e che oggi necessita un nuovo intervento cardiochirurgico. La partita vedrà contrapposte l’Academy ProAbile contro la squadra Vecchie Glorie Villalba con in palio due maglie dell’AS Roma autografate. A dare il calcio d’inizio sarà la giovane Raffaela. Presenterà Matteo Pizzolorusso, conduttore tv e performer. Interverranno, in qualità di special guest, il senatore Antonio Guidi e i calciatori Simone Perrotta, Ubaldo Righetti e Luciano Tessari.

Le dichiarazioni – “Per la giovane di Guidonia, che secondo i medici non sarebbe neppure dovuta nascere, la speranza di guarigione è rappresentata da un delicatissimo intervento chirurgico da effettuare negli Stati Uniti – spiega il founder Arturo Mariani – La famiglia della Roma Calcio Amputati, che da sempre crede nel calcio come leva di cambiamento sociale e culturale, vuole fare la sua parte”.

Così il presidente Stefano Mariani: “In concomitanza di questo appuntamento, che di fatto chiude la stagione sportiva dell’Academy ProAbile ringraziamo tutti i calciatori e i tecnici con le loro famiglie, che con passione, dedizione e competenza si sono messi al servizio del sodalizio sportivo, supportando le iniziative della nostra associazione sportiva dilettantistica che vuole migliorare il mondo in cui viviamo attraverso il calcio e i suoi valori più veri”.

L’evento sarà in diretta sui canali ufficiali di RGA.