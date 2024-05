In bici per stigmatizzare il cancro: tappa algherese delle Pink Flamingos

In bici per stigmatizzare il cancro: tappa algherese delle Pink Flamingos. Tappa ad Alghero per le Pink Flamingos, il gruppo di cicliste che hanno fronteggiato il cancro e intendono percorrere la Sardegna in lungo e largo a bordo di una bicicletta per sostenere le donne che hanno vissuto un percorso di malattia e di cura oncologica, stimolandole a raggiungere nuovi traguardi.