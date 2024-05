Il Consorzio Riviera Del Corallo incontra i candidati sindaci: focus sulla tassa di soggiorno e il futuro del turismo ad Alghero

Alghero, 30.05.2024 – Il Consorzio Turistico Riviera del Corallo, rappresentato dalla Presidente e dal Vice Presidente, in questi giorni ha incontrato i candidati sindaci delle coalizioni in competizione per le prossime elezioni comunali. L’incontro è stato organizzato per discutere alcuni temi cruciali per gli associati del Consorzio, con particolare attenzione alla gestione della tassa di soggiorno, una risorsa fondamentale per la città.

Il Consorzio Riviera Del Corallo incontra i candidati sindaci

La tassa di soggiorno, istituita per migliorare l’esperienza degli ospiti e dei visitatori, è regolata dall’articolo cinque del relativo regolamento. Questo articolo specifica le destinazioni di spesa della tassa e i processi decisionali per il suo utilizzo. In particolare, i proventi della tassa devono finanziare interventi in materia di turismo come la promozione dell’arte e della cultura, la manutenzione e il decoro della città, la creazione di un portale unico, l’istituzione della DMO Alghero, la promozione del sistema agroalimentare locale e l’organizzazione di uno o due eventi fortemente identitari.

Negli ultimi anni, è emerso chiaramente come le disposizioni dell’articolo cinque siano state sistematicamente disattese. Per questo motivo, il Consorzio Riviera del Corallo ha colto l’occasione per sottolineare la necessità di una rinnovata collaborazione con la futura Amministrazione comunale, mirata al potenziamento e al rilancio del settore turistico di Alghero.

Il Consorzio intende qualificarsi come partner sostanziale della prossima Amministrazione, superando il ruolo di semplice controparte, informata solo ex-post delle decisioni riguardanti l’allocazione in bilancio delle risorse generate dalla tassa di soggiorno. In questo contesto, è stato avviato un confronto costruttivo con i candidati alla carica di sindaco, con l’obiettivo di fornire un contributo concreto in termini di idee e progettualità di cui il Consorzio è portatore.

Durante gli incontri, sia Raimondo Cacciotto che Marco Tedde hanno manifestato grande interesse ed entusiasmo per le proposte del Consorzio. Il candidato sindaco Marco Tedde ha mostrato particolare interesse, tanto da farlo suo, per la creazione di un evento periodico fortemente identitario che rispecchi Alghero, le sue tradizioni e vocazioni attraverso il coinvolgimento dei settori dell’economia e della cultura con un forte richiamo internazionale. Il candidato sindaco Raimondo Cacciotto, già a livello di bilancio di previsione, si è impegnato ad assegnare al gettito generato dalla tassa di soggiorno una destinazione chiara ed inequivocabile a favore del finanziamento di interventi concreti a favore del turismo. Ambedue i candidati, al fine di garantire la massima trasparenza, si adopereranno affinché gli impegni assunti vengano pubblicati sul sito istituzionale del Comune impegnandosi a coinvolgere gli operatori alberghieri e tutti i portatori di interesse nei processi decisionali che riguardano la destinazione della tassa di soggiorno.

L’incontro ha rappresentato un primo passo concreto verso una collaborazione fattiva, fiduciosi che la prossima Amministrazione possa garantire trasparenza e vera inclusione nei processi decisionali con l’obiettivo di addivenire ad una efficace, quanto efficiente, utilizzo delle risorse derivanti da questo significativo gettito. Il Consorzio Riviera del Corallo si è dichiarato molto motivato e pronto a lavorare insieme alla prossima Amministrazione nell’interesse preminente della città e della comunità algherese, auspicando che già dal prossimo bilancio preventivo le risorse derivanti dalla tassa di soggiorno trovino lo spazio e la destinazione che meritano.

Alghero, 30 maggio 2024

La Presidente del Consorzio turistico Riviera del Corallo

Bianca Bradi