Il 23 maggio arriva sugli schermi “Vangelo secondo Maria”

Paolo Zucca sarà presente a Milano il 23, a Roma il 24, a Firenze il 25 maggio

Il 23 maggio arriva sugli schermi “Vangelo seconda Maria”

Arriva sugli schermi di tutta Italia “Vangelo secondo Maria”, il terzo lungometraggio del regista cagliaritano Paolo Zucca. L’opera si ispira all’omonimo romanzo, edito nel 1979, della scrittrice Barbara Alberti che, con Amedeo Pagani, ha collaborato anche alla stesura della sceneggiatura.

Interpreti del calibro di Benedetta Porcaroli e Alessandro Gassmann sono affiancati da tanti attori e figuranti che si esprimono per la maggior parte in sardo.

La storia biblica di Maria e Giuseppe è stata infatti interamente ambientata in Sardegna che per Zucca è la Galilea nell’anno zero.

Fanno da suggestivo scenario luoghi antichissimi e incantati, come l’area archeologica di Tamuli (che è diventata Nazareth), la Necropoli prenuragica di Genna Salixi e il grande Menhir di Su Corru Tundu a Villa Sant’Antonio, la tomba dei giganti di Sa Domu e s’Orcu a Siddi, il Nuraghe di Santa Sarbàna a Silanus, la Chiesa paleocristiana di San Giovanni di Sinis a Cabras, le terme romane di Fordongianus, l’antico ponte romano di Allai, la Basilica romanica di Santa Giusta, il bastione di Saint Remy a Cagliari. E ancora luoghi naturali di grande valore paesaggistico come la bellissima area fluviale e boschiva di Gadoni, il picco nella zona di Elighes Uttiòsas a Santu Lussurgiu, la cava di Pèntuma a Noragugume, la salina di Sal ‘e Porcus a San Vero Milis.

Trama

Maria è una ragazzina di Nazareth. Come donna tutto le è proibito, anche imparare a leggere e scrivere. Ma lei sogna libertà e sapienza. Alla sinagoga si entusiasma per le storie della Bibbia, come don Chisciotte coi romanzi d’avventura. Dall’audacia dei profeti ha imparato la disobbedienza, sogna di scappare su un asino e scoprire il mondo, andare lontano. Trova in Giuseppe un maestro e un complice. Il loro matrimonio è casto, un paravento, mentre lui segretamente la istruisce preparandola alla fuga. Ma ecco un ostacolo imprevisto: Maria e Giuseppe si innamorano. Stanno per abbandonarsi alla passione, quando l’angelo dell’annunciazione rovina tutto. Il piano di Dio e quello di Maria non coincidono affatto.

Cast tecnico

Regia: Paolo Zucca. Soggetto: Paolo Zucca, Barbara Alberti. Sceneggiatura: Paolo Zucca, Barbara Alberti, Amedeo Pagani. Cinematografia: Simone D’Arcangelo. Montaggio musiche: Marco Spoletini a.m.c , Fabio Massimo Capogrosso. Scenografia: Luciano Cammerieri. Costumi: Beatrice Giannini. Organizzatore generale: Cesare Apolito. Trucco: Lucia Patullo. Acconciature: Alessandro Durante. Suono: Stefano Campus. Montaggio del suono: Silvia Moraes.

Cast artistico

Benedetta Porcaroli (Maria), Alessandro Gassmann (Giuseppe), Lidia Vitale (Anna),

Leonardo Capuano (Gioacchino), Andrea Pittorino (Eliashib). Con Giulio Pranno (Angelo), Maurizio Lombardi (Erode) e Fortunato Cerlino (Sacerdote).

Produzione

Il film è prodotto da Sky, Indigo Film, la Luna e Vision Distribution, con il contributo del Ministero dei Beni Culturali – Direzione Generale per il Cinema, della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato alla Cultura e della Fondazione Sardegna Film Commission.

Uscite in sala

Paolo Zucca presenterà personalmente il film insieme a parte del cast artistico a Milano giovedì 23 maggio (Cinema Anteo alle 20.30), a Roma venerdì 24 maggio (Cinema Caravaggio alle 18.00 e Cinema Adriano alle 21.00), a Firenze sabato 25 maggio (Cinema Astra alle 18.00 e al Cinema Fiamma alle 21.00) e nei giorni successivi in tutte le sale della Sardegna.

“Vangelo secondo Maria” sarà in programmazione in tutta Italia a partire dal 23

maggio.

È un film da non perdere assolutamente. Non rimane che cercare la sala cinematografica più vicina per scegliere il giorno e l’orario di proiezione.