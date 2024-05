Il 2 giugno si conclude la rassegna “Concerti a Palazzo Regio”

Il 2 giugno si conclude la rassegna primaverile “Concerti a Palazzo Regio” con il concerto dell’Ensemble Trame sonore

La rassegna primaverile “Concerti a Palazzo Regio” (promossa dall’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas, con la Direzione Artistica del Maestro Ignazio Perra) si concluderà domenica 2 giugno 2024 alle ore 19.00 con il concerto “Classic Music – Itinerari musicali dall’Austria all’Inghilterra” tenuto dall’Ensemble Trame Sonore con Francesca Viero (Oboe), Oleysa Emelyanenko (Violino), Salvatore Rea (Viola), Karen Hernandez (Violoncello). Verrà proposto un repertorio musicale classico che spazierà fra i brani musicali di Franz Joseph Haydn, Benjamin Britten e Malcom Arnold.

L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas, con la Direzione Artistica del Maestro Ignazio Perra, grazie al contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Cultura e Spettacolo e della Fondazione di Sardegna con il patrocinio della Città Metropolitana di Cagliari ed in collaborazione con Proservice e Art&Show srl nell’ambito del progetto “Suoni e Voci per l’Isola” e della produzione, distribuzione e circuitazione concertistica che l’Associazione sta realizzando in Sardegna nell’anno 2024.

L’ingresso sarà gratuito.

Il Direttore Artistico Maestro Ignazio Perra evidenzia che la Rassegna “Concerti a Palazzo Regio” rappresenta un importante contenitore di produzione, distribuzione e fruibilità musicale per far meglio conoscere al pubblico delle svariate fasce d’età diversi, e talvolta insoliti, artisti, organici musicali e differenti generi, forme e stili ad essi legati. Infatti l’obiettivo primario è quello di proporre momenti musicali di alta qualità artistica guidando gli spettatori a meglio conoscere gli autori, gli organici e gli stili (a prescindere dal periodo e dalla provenienza) dei repertori proposti con il fine di evitare che il ricco patrimonio dell’arte dei suoni diventi bene esclusivo di pochi. E’ già in programmazione l’edizione autunnale della Rassegna Concerti a Palazzo Regio che prevede 4 appuntamenti concertistici che si terranno sempre a Palazzo Regio fra settembre e novembre 2024.

