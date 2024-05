Grande successo de “La Spagna al Femminile” a Padova: un viaggio gastronomico indimenticabile

Padova, 15 maggio 2024 – Ieri sera la città di Padova è stata l’epicentro di un incontro culinario senza precedenti, in cui Saragozza e l’Italia si sono riunite a tavola per deliziare i presenti con un’esperienza gastronomica unica. “La Spagna al Femminile” si è rivelata un successo strepitoso, riunendo due chef d’eccezione, Susana Casanova e Caterina Ceraudo, in una cena a quattro mani che ha celebrato il meglio della cucina aragonese e italiana.

Susana Casanova, chef del ristorante “La Clandestina” di Saragozza e vincitrice del Best Tapa of Spain nel 2023, insieme a Caterina Ceraudo, chef del ristorante stellato Graya di Padova, hanno proposto una serata in cui i sapori dell’Aragona e la raffinatezza italiana si sono intrecciati magistralmente.

La proposta di Susana Casanova comprendeva la sua pluripremiata tapa “Cruz de navajas”, oltre a polpette di vitello aragonese con salsa thailandese di ananas, cocco e anacardi, e asparagi bianchi di Novillas con la loro vichyssoise, tra gli altri piatti che hanno stupito il pubblico. Da parte sua, Caterina Ceraudo ha presentato creazioni come lo Spaghettone quadrato con pesto di finocchio selvatico, gamberi rossi e agrumi, culminando con un dessert di cioccolato bianco, crumble di liquirizia, gel di lamponi e frutti rossi.

La combinazione di questi talenti culinari, insieme all’abbinamento di squisiti vini aragonesi come il Microcósmico Macabeo 2022 e il Godina Garnacha 2021, ha creato un’esperienza sensoriale che ha lasciato un’impressione indelebile nei 40 ospiti, tra cui professionisti del settore turistico e dei media.

Susana Casanova ha espresso il suo entusiasmo dicendo: “Sono molto emozionata di mostrare parte della gastronomia di Saragozza, i suoi prodotti e i suoi produttori. È una grande responsabilità fare una buona impressione su un pubblico esperto e risvegliare l’interesse per il turismo gastronomico”.

L’evento, promosso da Zaragoza Turismo in collaborazione con l’Ufficio Spagnolo del Turismo di Milano – Turespaña, non solo ha celebrato l’eccellenza gastronomica, ma ha anche messo in evidenza il ricco patrimonio culturale e monumentale di Zaragoza e Padova, nonché il loro impegno per la sostenibilità e la qualità del turismo.

“La Spagna al Femminile” si è rivelata più di un semplice scambio gastronomico; è stato un omaggio ai legami che uniscono queste due città, simboleggiati non solo dalle loro imponenti basiliche, ma ora anche dalla gastronomia. Questa serata ha evidenziato la capacità della cucina di essere ambasciatrice di cultura, storia e passione per la buona tavola.

Saragozza, con oltre 2.000 anni di storia e un impressionante patrimonio monumentale come la Basilica del Pilar e la Cattedrale del Salvatore – La Seo, rimane una destinazione affascinante. La sua vivace scena culturale e la sua ricca gastronomia la rendono una tappa obbligata per chi cerca un’esperienza completa di storia, cultura e sapori.

Nel complesso, “La Spagna al Femminile” è stato un evento memorabile che ha riaffermato il legame tra Saragozza e Padova, e promette di essere il primo di molti incontri che celebrano l’amicizia e la cooperazione tra queste due città.

