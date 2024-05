Gli aperitivi cool del Sulià House Porto Rotondo Curio Collection by Hilton

Porto Rotondo, maggio 2024 – Sole, mare, natura ma non solo: il Sulià House Porto Rotondo è pronto ad accogliere i suoi ospiti per un’estate speciale tutta da vivere nella Sardegna più bella e affascinante.

Una vera vacanza non può prescindere da un’esperienza di mixology d’avanguardia e il Sulià House ha preparato un programma estivo veramente imperdibile: gli aperitivi più iconici vanno in scena sulla terrazza dell’albergo, in un sapiente connubio tra tradizione e innovazione, corredato da gustosissimi bar bites.

La luce del tramonto e il panorama insuperabile sul Golfo di Cugnana fanno da cornice al rito della golden hour, celebrato ogni sera dal Bar Manager Fabrizio Guaglianone e dal suo team. Designer per formazione, Fabrizio scopre la mixology negli anni dell’Università e decide di fare della propria passione il suo lavoro: si trasferisce quindi in Spagna, dove perfeziona l’arte del bartending, arricchendo il repertorio di tecniche innovative e creando cocktail raffinati.

Alla guida della moxilogy del Sulià House dal 2023, propone per questa estate una drink link originale, concepita con un’attenzione particolare alla provenienza locale dei prodotti, riflettendo la filosofia di sostenibilità e valorizzazione delle eccellenze regionali che caratterizza il Sulià House.

I drink sono composti totalmente con prodotti sardi, dai liquori ai distillati, dal limone alle spezie coltivate direttamente nel giardino dell’albergo. Il menu è suddiviso in quattro categorie: Aperitivo – All Day – Digestivo – Virgin. Con quattro opzioni di aperitivi, sei cocktail versatili per tutto il giorno, quattro digestivi e sette rinfrescanti analcolici, ideali per ogni palato e in ogni momento della giornata.

Tra i cocktail in lista, ricordiamo Essenza di Oliva Dry (Vodka – Dry Vermut, EVO Oil, Citrus Bitter) un cocktail secco ed aromatico, una variazione del classico Dry Martini che abbraccia l’anima Sarda. La combinazione di vodka e olio crea una base morbida e avvolgente, mentre il bitter agrumato alle erbe aromatiche introduce un dialogo intrigante tra dolcezza e amarezza, freschezza e profondità. La guarnizione non è solo un abbellimento ma un richiamo olfattivo che prepara il palato all’esperienza gustativa.

L’ Oro Rosso Di Sardegna (Saffron Gin, Orange Liquor, Orange Water, Saffron Syrup, Spicy Bitter) è ideale per un aperitivo vivace e colorato, che unisce l’unicità del Gin allo zafferano sardo, la freschezza dell’acqua d’arancia, la dolcezza e l’intensità del liquore all’arancia con un tocco piccante, quasi afrodisiaco, dove il profumo degli agrumi si mescola con il calore speziato del peperoncino, offrendo un’esperienza aperitivo raffinata ed indimenticabile.

Il Macchia Mediterranea (Red Bitter, Strawberry, Vermut, Amaro, Citrus, Pollen, Egg White) racchiude l’essenza vibrante dell’isola, creando un mosaico di sapori e aromi locali. Questa creazione inizia con un bitter

infusionato alla fragola, che si fonde armoniosamente con il vermut rosso e l’inconfondibile amarezza dell’amaro Bomba. L’aggiunta di agrumi apporta freschezza. Il tocco finale di polline esalta il cocktail con una nota floreale e terrosa, rendendolo un aperitivo distintivo che invita al viaggio tra i sapori unici della Sardegna per iniziare una serata in bellezza.

Accanto alla drink list una selezione di bar bites appetitosi, che spaziano dalle Polpettine croccanti di ricotta e pecorino e mayo al pomodoro piccante ai Tacos, tartare di tonno, mayo alla bottarga e cipolla caramellata.

Non solo, per tutta la stagione estiva sono previste alcune serate speciali, con dj set e drink list particolari studiate per l’occasione: ogni primo martedì del mese in un appuntamento ogni volta diverso, per celebrare il rito spensierato dell’aperitivo estivo di eccellenza, da godere al cospetto del più bel tramonto che la Sardegna del Nord sa offrire ai suoi visitatori.