Giro d’Italia, Pogacar vince la crono: show della maglia rosa

(Adnkronos) – Tadej Pogacar vince la settima tappa del Giro d'Italia 2024, la cronometro di 40,6 km. La maglia rosa consolida il primato in classifica generale. Lo sloveno della UAE chiude in 51'44'', imponendosi davanti a Filippo Ganna con un vantaggio di 17''. Terzo Magnus Sheffield, a 49''. Pogacar, al secondo successo di tappa, prende il largo in classifica generale. Il leader comanda con 2'36'' di vantaggio sul colombiano Daniel Martinez. Geraint Thomas è terzo a 3'33''. — [email protected] (Web Info)