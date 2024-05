Giovedì 30 e venerdì 31 maggio protagonisti degli appuntamenti del Club di Jane Austen due autori sardi, il cagliaritano Davide Cossu e l’esordiente di Sassari Laura Lanza

A chiusura del mese di maggio, due nuovi appuntamenti organizzati dal Club di Jane Austen Sardegna, anch’essi rientranti nel progetto del Festival Dicembre Letterario IX edizione – “Da dove tutto è iniziato”.

Davide Cossu

Giovedì 30 maggio a Villamassargia il protagonista sarà Davide Cossu, cagliaritano classe ’87, già premio selezione Bancarella, autore del thriller storico “Il castello delle congiure”, una giostra di amori, tradimenti e rivelazioni inaspettate, con un protagonista indimenticabile: Leon Battista Alberti. In dialogo con l’autore, la Direttrice Artistica del Club di Jane Austen Giuditta Sireus.

L’appuntamento, gratuito e ad ingresso libero, è in programma per le ore 18.30 presso Casa Fenu. La presentazione è organizzata in collaborazione con la Fidapa – Sezione di Sulcis e con il Comune di Villamassargia. In apertura, per i saluti istituzionali, interverranno l’assessora alla cultura di Villamassargia Sara Cambula, la Presidente della Fidapa – sezione di Sulcis Alessandra Ferrara, la Presidente del Club di Jane Austen Gabriela Podda. L’evento si inserisce nelle iniziative del Maggio dei Libri promosse anche dalla Fidapa Nazionale.

Laura Lanza

Venerdì 31 maggio, a presentare il suo romanzo d’esordio presso il centro commerciale I Mulini a Selargius sarà Laura Lanza, nata nel 1975 a Sassari. “Il peso della galena” è la storia di una famiglia che si sviluppa parallelamente a quella dell’Unità d’Italia, un intimo spaccato sulle vicende che hanno caratterizzato il nostro Risorgimento, nel quadro di una rivoluzione industriale che, scardinando il sistema delle antiche ricchezze nobiliari, ha portato all’affermarsi di una nuova potente classe borghese.

In dialogo con l’autrice, la Direttrice Artistica del Club di Jane Austen Giuditta Sireus. Il romanzo è stato selezionato nel bando del Club dedicato agli esordienti 2024. L’evento, anch’esso gratuito e a ingresso libero, è organizzato in collaborazione con la libreria Mondadori Bookstore, che accoglierà gli ospiti a partire dalle 18.30.

I due appuntamenti sono sostenuti e finanziati dalla Fondazione di Sardegna.