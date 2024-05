Giornata Mondiale dell’Ambiente: Too Good To Go raggiunge e supera i 20 milioni di pasti salvati in Italia 

Un risultato che assume, quindi, particolare rilevanza in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, un’opportunità perfetta per ricordare quanto sia importante ridurre lo spreco alimentare per vivere in un pianeta più verde.fonte:Food and Agriculture Organization of the United Nations (2016). make #notwasting a way of life. How much food is lost or wasted? Rome FAO] . Lo spreco è infatti responsabile responsabile del 10% delle emissioni di CO2e a livello globale e ridurlo è una delle azioni principali che possiamo intraprendere per affrontare il cambiamento climatico e limitare l’aumento della temperatura a 2˚ C entro il 2100 (Project Drawdown)[fonte: https://next.toogoodtogo.com/it/about-food-waste