Galvagno “Opportunità di business tra la Sicilia e la Tunisia”

CATANIA (ITALPRESS) – “Una giornata assolutamente importante, con la possibilità di potersi confrontare con un paese come la Tunisia, con cui abbiamo tanto in comune. Mi riferisco al mare, al clima e quindi alle condizioni climatiche. Un paese con il quale ci si deve confrontare non soltanto per poter intensificare i rapporti, ma anche per i tanti temi che riguardano anche i lavoratori. Oggi la giornata è specifica sul tema dell’agroalimentare e mi auguro che ci possano essere altri incontri per intensificare questo confronto tra i due paesi”. Queste le parole del presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, all’incontro Agroalimentare: opportunità di investimento e business tra Sicilia e Tunisia alla Camera di Commercio di Catania.

