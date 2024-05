Festival delle Bellezze 2024 – A Tramariglio la terza anteprima

Insieme Vocale Nova Euphonia e la Corale Studentesca Città di Sassari

collaborazione con l’Azienda Speciale Parco di Porto Conte

manifestazione “Porto Conte in Rosa”.

Ancora un successo sabato scorso (25 maggio) per coristi, solisti e strumentisti dell’Insieme Vocale Nova Euphonia e della Corale Studentesca Città di Sassari, diretti, come sempre, dal M° Vincenzo Cossu, protagonisti del Festival delle Bellezze, che ha fatto tappa per una terza anteprima dell’edizione 2024 nella baia di Tramariglio (Parco di Porto Conte – Alghero). La rassegna musicale dell’Associazione Insieme Vocale Nova Euphonia, ideata dal M° Vincenzo Cossu nel 2018, quest’anno giunge alla sua settima edizione.

A Tramariglio l’evento al tramonto, a due passi dalla spiaggia, ha conquistato gli spettatori presenti. È stata eseguita un’ampia selezione di brani di musica da cinema, melodie sarde, world music, evergreen vocal pop e classica. Al pianoforte Walter Masala e Carlo Morittu, chitarra Gabriele Griva, basso elettrico Alessandra Daidone, percussioni Gabriele Serra, clarinetto Marco Cavalleri, flauto Irinel Pavaloaia.

Un’inedita collaborazione con l’Azienda Speciale Parco di Porto Conte, resa possibile grazie all’interessamento del direttore dell’Ente Parco e all’impegno di Venere Rosati, referente dell’Ufficio Segreteria Organi Istituzionali dello stesso Ente.

Lo spettacolo, primo evento del Festival in assoluto all’interno di un parco naturale regionale, era inoltre tra gli eventi collaterali della manifestazione “Porto Conte in Rosa” (per sostenere le donne operate di tumore al seno), con il prezioso supporto organizzativo del Tramariglio Beach Bar.

Il Festival delle Bellezze è inserito per il terzo anno consecutivo all’interno del brand Salude&Trigu, progetto della Camera di commercio di Sassari che ha l’obiettivo di mettere insieme i principali eventi del Nord Sardegna con la finalità di promuovere il territorio in ambito culturale e turistico.

Confermata anche per quest’anno la Green partnership con Grimaldi Lines (mobilità sostenibile).

La serata è stata condotta dalla giornalista Manuela Muzzu. Riprese e produzione multimediale Sardinian Life (Cesare Donati, Fabio Marotta, Kiko Piu, Antonio Masia); riprese drone Paolo Marras; foto Vanni Azzu; staff sicurezza e antincendio Bruno Piu; ambulanza Croce Azzurra di Ossi. Fonica e service audio Marco Pinna e Nova Euphonia. Direttore artistico Vincenzo Cossu.