“Festival del Gusto Ussassese”, in programma a Ussassai sabato 8 e domenica 9 giugno 2024

Ussassai – sabato 8 e domenica 9 giugno 2024

Sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 nella suggestiva cornice del centro storico di Ussassai è in programma la prima edizione del “Festival del Gusto Ussassese” – Gastronomia, Cultura & Tradizione. Questo nuovo evento è organizzato dalla Pro Loco Ussassai, guidata dal neo eletto presidente, Davide Concu, in collaborazione col Comune di Ussassai.

Durante la “due giorni” nel centro storico del paese saranno aperte nelle antiche case “is posadas” e gli stands per accogliere i turisti, che potranno non solo degustare, ma anche acquistare le squisite bontà dell’antica tradizione enogastronomica locale, come is “coccois prenas” (focaccine ripiene di patate e vari condimenti), “culurgionis cum meccuda” (menta), “su strippiddi” (civargius con zucche ed erbe varie), “pan’e saba”, “piricchittus”, ecc. Sarà anche possibile visitare vari laboratori artigianali. Il tutto avvolti dalle melodie della tradizione musicale e folkloristica. Non mancheranno anche le antiche maschere arcaiche.

Programma

La rassegna parte a mezzogiorno di sabato 8 giugno 2024 con l’inaugurazione e apertura degli stands, accompagnati dalla musica itinerante del duo etnico Pierluigi Mattana ed Efisio Puddu. Alle ore 16.30 spazio al gusto con il laboratorio de’ “is culurgionis”, tra i protagonisti dell’evento! Alle ore 17.30 al via alla tradizione con la sfilata ed esibizione del Gruppo Folk “Nostra Signora di Monserrato” di Barisardo. La serata continuerà dalle ore 21.30 con balli nella piazza antistante la chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista.

Il programma di domenica 9 giugno 2024, inizia alle ore 10 con l’apertura nel centro storico degli stands e “is Posadas”, sempre con l’accompagnamento della musica itinerante del duo etnico Pierluigi Mattana ed Efisio Puddu. Alle ore 11.30, nella piazza della chiesa di San Giovanni Battista è in programma il laboratorio per la realizzazione del formaggio e della ricotta, con degustazione finale! Il pomeriggio si apre alle ore 15 con l’animazione per bambini con la compagnia “C’era una volta il sogno”. Seguirà alle ore 17 la sfilata ed esibizione del Gruppo Folk “Sant’Anna di Tortolì”. Un’ora dopo, alle 18.30 sarà la volta del Gruppo de “S’Urtzu e sa Mamulada”, l’antica maschera arcaica di Seui.

Erbe Officinali: passeggiata e laboratorio

Sempre domenica 9 giugno 2024, nell’ambito del Festival del Gusto Ussassese, l’Associazione “Trempa Orrùbia”, in collaborazione con il Comitato Biodiversità “Mela de Ussassa”, organizza “Alla scoperta delle erbe officinali alimurgiche: passeggiata esperienziale nel territorio di Ussàssai”. L’appuntamento per tutti è alle ore 8.30 alla Madonnina di “Serr’e Lugi”, per la partenza a piedi. Al termine, alle ore 12.30, in piazza di chiesa, nel cuore del centro storico del paese, è in programma un laboratorio pratico “Distillati e vini aromatici”, a cura dell’esperto Massimiliano Deidda.

Museo

Nelle due giornate sarà anche possibile visitare il Museo Etnografico e la Pinacoteca comunale (accanto alla piazza San Lorenzo), ospitato nella grande casa padronale appartenuta alla famiglia Begliuti.

Info

APS PRO LOCO USSASSAI

Telefono: 342.0745745

E-mail: [email protected]

https://prolocoussassai.blogspot.com

Evento

https://festivaldelgustoussassese.blogspot.com

https://www.facebook.com/FestivaldelGustoUssassese

https://twitter.com/FestGustoUss

https://www.instagram.com/festivaldelgusto.ussassese