Fedez e i versi per Ferragni in ‘Sexy shop’: “Dici che sono bastardo ma per te io non cambio” – Video

"Sei stata come un jackpot nelle slot/E dopo mi hai mandato ko/Dici che sono un bastardo/Ma per te io non cambio". E' uscito a mezzanotte di ieri 'Sexy Shop', l'attesissimo nuovo singolo di Fedez, con il quale il rapper torna a collaborare con Emis Killa. E già a partire dai versi che aprono il brano, se qualcuno si aspettava 'velati riferimenti' al rapporto tra Fedez e Chiara Ferragni resterà sorpreso dal fatto che i riferimenti non sembrano affatto 'velati' e tutto il brano parrebbe voler essere quasi una sorta di 'testamento', di 'ultime parole' che Federico Lucia ha voluto dedicare all'ex moglie Chiara. "Dammi tutto quello che puoi darmi/Io non esco da qui come i ladri alle poste", canta il rapper, che sembra così togliersi un altro sassolino dalla scarpa dissociandosi ancora una volta alla vicenda giudiziaria che ha colpito Chiara Ferragni. "È una vita in salita, una storia infinita/Che poi è finita, ho male alle dita – dicono altre barre del brano – Perché farci del male, è una fede nuziale/Con il foro d'uscita". Poi l'affondo verso quello che è l'entourage della blogger e imprenditrice digitale che ha sposato, un astio che Fedez non ha mai nascosto: "Per ogni tua amica assetata di fama/Eri acqua sorgiva/Mani di fata, io ti ho sfiorata, tu sei sfiorita", scrive. Il brano "non è una roba alla Shakira", ha dichiarato Fedez in una recente intervista, riferendosi all'ormai nota 'revenge song' 'Bzrp Music Sessions #53' che l'artista colombiana aveva dedicato al suo ex Gerard Piqué lavando più di un panno sporco davanti a tutto il mondo. Ma poi è lui stesso che in un verso di 'Sexy Shop' accenna proprio a quel brano, sia con le parole che con la musica: "Senorita, stai ballando sola/Calamita per la mia pistola", dice il brano. Un pezzo che, a voler essere sinceri, a tratti sembra rivelare chiaramente il dolore che si attraversa nelle relazioni dove c'è un amore profondo: "Sono a un passo dal vuoto/E anche se chiedo perdono/Dici che sono un bastardo", è il verso conclusivo prima del ritornello. Intanto, a poche ore dall'uscita del nuovo singolo, la modella francese indicata come la sua nuova presunta fiamma, Garance Authié, posta su Tik Tok un video in cui balla e canta uno stralcio del brano. Sarebbe già una notizia ma c'è di più: è proprio Fedez a ripostare, nelle sue stories di Instagram, il video della modella che – sarà sicuramente un cason- canta proprio il passaggio in cui il pezzo del rapper richiama, sia nel testo che nella musica, il brano ormai celebre di Shakira rivolto al suo ex Gerard Piqué. Nessuna reazione al momento, né al video e nemmeno all'uscita del brano, da parte di Chiara Ferragni.