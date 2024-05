Europee, R. Bernardini (SUE): oggi a Cagliari maratona oratoria con Camera Penale. Urge sempre più attenzione su illegalità carceri

Oggi, 29 maggio ore 15.00, Rita Bernardini, capolista Isole (Sicilia e Sardegna) per la lista Stati Uniti d’Europa, sarà presente a Cagliari all’iniziativa della Camera Penale territoriale che apre la Maratona Oratoria a staffetta con cui l’UCPI (unione camere penali italiane). Obiettivo della maratona è tenere alta l’attenzione della società civile sulla condizione di illegalità dei nostri istituti di pena, all’interno dei quali già 36 persone si sono tolte la vita dall’inizio dell’anno.

“I diritti umani fondamentali e in particolare delle persone detenute sono per me l’impegno di una vita” dichiara Rita Bernardini. “Sono in digiuno da 20 giorni-prosegue- per offrire il mio corpo quale strumento di dialogo e di persuasione per i nostri governanti, perché agiscano nella legalità e nel rispetto della Costituzione e della Cedu e prendano provvedimenti immediati e ormai indifferibili per ridurre il sovraffollamento in crescita costante nelle carceri mentre nessuno dei locali di detenzione risponde a requisiti minimi di decoro e di decenza”.