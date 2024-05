E’ morto Bill Walton, leggenda Nba aveva 71 anni

(Adnkronos) – Bill Walton, leggenda della Nba, è morto a 71 anni per cancro. La lega ha annunciato il decesso dell'ex giocatore, che in carriera ha vinto 2 titoli ed è stato inserito nella Hall of Fame. Walton, dopo la carriera Ncaa a Ucla, nel 1975 è sbarcato nella Nba con i Portland Trail Blazers. Il centro ha guidato la squadra al titolo nel 1977 ed è stato eletto MVP nel 1978. Dal 1979 al 1985 ha giocato con i Clippers, prima a San Diego e poi a Los Angeles. Quindi, dal 1985 al 1987 le ultime stagioni con la maglia dei Boston Celtics, con cui si è laureato campione nel 1986. — [email protected] (Web Info)