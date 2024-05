Domani, martedì 21 maggio, incontro a Ittiri con Angela Maria Quaquero, candidata PD alle elezioni europee

Con Angela Maria Quaquero, candidata PD alle elezioni europee, domani a Ittiri, si parlerà di “Sardegna-Europa per una economia sostenibile nelle comunità a vocazione agricola”, è questo infatti il tema al centro dell’iniziativa che si terrà dalle ore 18:30 nella sede della ex Pretura, in via Sassari: all’incontro interverranno Antonio Sau, Sindaco di Ittiri e Alessandro Delitala Federazione PD di Sassari.