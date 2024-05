Domani al via ReBuild, una nuova agenda per il sistema

(Adnkronos) – "Crescita, sviluppo e benessere diffuso sono la convergenza che deve guidare le azioni dell’intera filiera dell’edilizia, delle costruzioni e del Real Estate nel percorso di realizzazione della transizione”: questo è il messaggio chiave per il sistema-Paese proposto da REbuild, l’appuntamento dedicato all'innovazione sostenibile dell'ambiente costruito che avrà inizio domani a Riva del Garda Fierecongressi. "A REbuild, con l’aiuto di operatori, imprese ed esperti, racconteremo casi virtuosi, esperienze pratiche, analisi puntuali, ricerche dettagliate e scenari in divenire" afferma Roberto Pellegrini, Presidente Riva del Garda Fierecongressi “Non ci sono alternative né piani di riserva. Siamo qui per individuare le soluzioni più adatte e poter gestire al meglio il cambiamento epocale alle porte”. Con questa nuova edizione “REbuild conferma la centralità dell’evento per l’intero settore – afferma Alessandra Albarelli, Direttrice di Riva del Garda Fierecongressi. In un panorama complesso che si appresta ad affrontare sfide epocali, REbuild si consolida non solo come bussola per meglio orientarsi, ma anche come vero e proprio toolbox per agire da subito con le migliori soluzioni a disposizione per gli operatori”. Sono 32 i partner dell’evento che, insieme ad altre 5 start up selezionate, proporranno agli operatori le soluzioni più avanzate per traguardare gli obiettivi di sostenibilità nel sistema immobiliare. Cinque le tematiche espositive, che comprendono Building, Off-site, Energy, Real Estate, Digital, Services, che si intrecciano ai macro-temi di discussione della giornata di apertura, declinati in molti focus e da punti di vista diversi: industrializzazione dei processi, transizione energetica, ESG e decarbonizzazione, trasformazione digitale. Il programma di incontri della prima giornata (6 conferenze e 4 workshop) prevede due sessioni plenarie di apertura: Una nuova agenda del costruire: la politica si confronta con le istituzioni è il titolo del convegno delle h.10.30, al quale parteciperanno, dopo l’introduzione della Direttrice di Riva del Garda Fierecongressi Alessandra Albarelli, Roberto Pellegrini, Presidente di Riva del Garda Fierecongressi, Cristina Santi, Sindaco del Comune di Riva del Garda, Simone Marchiori, Assessore alle politiche per la casa, patrimonio, demanio e promozione della conoscenza dell’Autonomia della Provincia Autonoma di Trento e Augusto dell’Erba, Presidente di Federcasse – Federazione Italiana delle BCC/CR. A seguire, con Values Drive value: valori che generano valore si entrerà nel vivo dei temi della due-giorni insieme a Ezio Micelli, Presidente Comitato Scientifico di REbuild e Professore ordinario, Università IUAV di Venezia, Massimiliano Pulice, Head of Rigenerazione Urbana e Infrastrutture di Cassa depositi e prestiti S.p.A. e Presidente di RICS, Davide Albertini Petroni, Presidente di Confindustria Assoimmobiliare, Piero Petrucco, Vice Presidente di ANCE, Simona D’Oca, Head of Sustainability di JLL Italia e Diego Zoppi, Architetto del Architect's Council of Europe (ACE). L'agenda prevede diverse conferenze e workshop, come Design to Value, Principi e strumenti per generare il valore e I nuovi modelli per la transizione energetica: gli scenari del green sharing che apriranno l’agenda pomeridiana, che proseguirà con la conferenza I criteri ESG alla prova dell'industria del Real Estate in Europa. In parallelo, i due workshop I benefici della standardizzazione. Che valore si può aggiungere in fase di progettazione? e Positive energy landscapes, la transizione energetica soddisfa i valori dell'ambiente e del paesaggio?. Dalle 16 alle 17, altri tre appuntamenti: l’incontro Rigenerare l’edilizia storica. La dimensione green come valore, il workshop Come la realtà aumentata e l’AI possono aiutare il processo creativo? e quello intitolato Il benessere abitativo come nuovo e determinante driver del valore.A seguire, a chiusura della giornata, spazio alle giovani imprese con Le sfide dell'AI applicate al Real Estate: innovazione e startup e, in parallelo, il workshop Come progettare e realizzare edifici confortevoli con bilancio energetico positivo?. — [email protected] (Web Info)