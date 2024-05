Dal 31 maggio in radio il nuovo singolo del cantautore salernitano e vocal coach Germano Parisi “Perderci”

“Perderci” è un brano che racconta di tutte quelle storie d’amore che sembrano avere i presupposti per essere qualcosa di grande ma che si arenano o non nascono perché le paure superano la voglia di viversi.

La canzone è una ballad pop malinconica ma dal ritmo incalzante, dove pianoforti e pad ambient si mischiano a synth, drop vocali e ritmiche tipicamente elettroniche, nello stile del cantautore.

Il pezzo è stato scritto da Germano Parisi e coprodotto con Massimo Parisi (che ha all’attivo il singolo di Matteo Bocelli “Chasing stars”) e la produzione aggiuntiva di Lorenzo Maffia (produttore discografico ed attualmente pianista di Gigi D’Alessio). Mix e master sono realizzati da Andrea D’Amato.

Commenta l’artista a proposito del brano: “Perderci è una canzone che nasce di getto, scritta in un’ora, che, con un’impronta di taglio cinematografico, vuole far visualizzare all’ascoltatore una storia complicata dove le paure vincono sui sentimenti.”

Il video di “Perderci”, diretto da Massimo Mercurio, ha come protagonista femminile Ilaria Cuomo e racconta come il viaggio di due anime simili, una il riflesso dell’altra che si cercano, si desiderano, attraverso uno specchio. Abitano mondi paralleli e intrappolate nelle proprie vite non trovano la forza o il coraggio per raggiungere il mondo dell’altro.

Guarda il videoclip su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=m6_d1NCogec

Biografia

Germano Parisi, cantautore, producer e vocal coach con all’attivo varie partecipazioni nei talent nazionali con i suoi allievi (The Voice, X Factor, Amici, Sanremo Young, Castrocaro ecc.) torna dopo una lunga assenza sul mercato discografico nel 2023 col singolo, da lui scritto e prodotto, “Rinascere” con l’importante featuring nei backing vocals di David Blamires, vocalist e polistrumentista del Pat Metheny Group, vincitore di 2 Grammy Awards, “Se tornassi adesso”, “Vortice” e “Nuvole”.

“Perderci” è il nuovo singolo di Germano Parisi disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica dal 31 maggio 2024.

