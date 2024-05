Dal 1 Giugno inizia il mercatino serale di Palau, il più storico del Nord Sardegna!

Palau, lunedì 30 Maggio 2024 – Anche quest’anno il mercatino serale di Palau riapre le sue porte in via fonte vecchia, con 25 espositori selezionati pronti ad offrire un piacevole passatempo ai turisti e ai curiosi che vorranno visitarlo durante l’estate.

Organizzato e promosso dal Comune di Palau, in una gestione realizzata in piena collaborazione con l’Associazione Culturale Mercatino Serale di Palau, l’evento è diventato nel corso degli anni un punto di riferimento per la cittadinanza e turisti, attirando molte persone ogni anno.

Il Comune di Palau, in sinergia con l’Associazione, ha deciso di offrire un mercato plastic free, con una maggiore attenzione all’ambiente.