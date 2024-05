Confcommercio incontra i candidati a sindaco di Cagliari

Confcommercio Sud Sardegna incontra i candidati a sindaco di Cagliari

Appuntamento domani, mercoledì 29 maggio dalle 15 alle 17.30, nella sala “Graziano Canu”, via Santa Gilla 6, Cagliari

Commercio, turismo e servizi. Ma non solo. Sanità, ambiente, scuola, lavoro, economia, sviluppo, infrastrutture, trasporti, sicurezza, sociale, cultura. Saranno tanti temi da affrontare nel corso del dibattito organizzato da Confcommercio Sud Sardegna con i politici in corsa per guidare il Comune del capoluogo di regione.

Gli inviti ai cinque candidati per la poltrona di primo cittadino Alessandra Zedda (Centrodestra), Massimo Zedda (campo largo del Centrosinistra), Giuseppe Farris (Movimento CiviCA 2024), Emanuela Corda (Alternativa) e Claudia Ortu (Cagliari popolare) sono stati spediti e i diretti interessati hanno già accettato.

L‘appuntamento è fissato per mercoledì 29 maggio dalle ore 15 alle 17.30 nella sala ‘Graziano Canu‘ della sede Confcommercio sud Sardegna in via Santa Gilla, 6 (3° piano).

L‘evento sarà pubblico con ingresso libero a tutti gli imprenditori interessati, anche se non votanti a Cagliari.

