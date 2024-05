Coldiretti Sardegna: Rally village, pomodoro (1,2 mln Kg) e agrumi (1,5 mln Kg) i prodotti in cima ai consumi dei sardi

Boom di vendite nei mercati campagna amica della Sardegna +20% in un anno, punto riferimento per produzioni sane e a Km0

I sardi amano il pomodoro e gli agrumi. Sono loro i prodotti in cima al podio tra i consumi dell’agroalimentare nei mercati Campagna Amica Coldiretti. Un trend in crescita negli ultimi anni ma anche una conferma per due produzioni regine nelle tavole dei sardi. Se il pomodoro spicca tra gli ortaggi con 1,2 milioni di chili acquistati nell’ultimo anno (+ 20% nei 12 mesi), gli agrumi (arance e clementine su tutti) sul versante frutta, fanno anche meglio con oltre 1,5 milioni di chili. Sono alcuni dei dati illustrati oggi dai vertici Coldiretti Sardegna, durante la conferenza stampa di presentazione dello studio Coldiretti sui consumi nei mercati Campagna Amica.

MERCATI. Sempre sul fronte mercati Campagna Amica, si conferma anche un altro dato, il boom di vendite, termometro di un punto di riferimento per gli acquisti tra i prodotti del territorio. Nei 20 mercati isolani, infatti, con i circa 400 produttori presenti, è in aumento il fronte del fatturato +20% nell’ultimo anno, con un fatturato arrivato a toccare quota 42 milioni di euro.

“Questi numeri confermano il binomio vincente “filiera corta-salubrità dei cibi” presente nei nostri mercati – sottolinea Battista Cualbu, presidente Coldiretti Sardegna – un andamento che conferma anche il valore aggiunto che i nostri mercati possono dare ai nostri produttori. Questa crescita di consumi indica anche che c’è una tangibile e forte attenzione dei consumatori ai cibi sani e legati ai territori: carta vincente per le nostre produzioni e i nostri produttori”.

Secondo il direttore Coldiretti Sardegna, Luca Saba, inoltre “i mercati Campagna Amica sono diventati un punto di riferimento costante – ricorda – la forza vincente di questo luogo di prossimità è dato anche dalle produzioni certificate su tutta la filiera, prezzi equi per una giusta remunerazione al produttore e per la spesa dei consumatori, oltre che da una tracciabilità chiara in tutti i percorsi della produzione – conclude – grazie al successo dei mercati, stiamo anche offrendo ai nostri produttori, senza oneri economici aggiuntivi, sempre nuovi investimenti in termini di strutture, box e veicoli”.

CAMPAGNA AMICA. Per Serafino Mura, responsabile Campagna Amica Sardegna, inoltre, “acquistando i prodotti Campagna Amica si fanno vivere i territori e questo è lo strumento migliore per la lotta allo spopolamento, per il mantenimento delle tradizioni di coltivazione e allevamento e per la tutela del consumatore sulla qualità”. A questo proposito è stata avviata una petizione “che intende porre l’attenzione sulla salubrità del cibo, garantendone l’etichettatura e combattendo contraffazioni e importazioni massive oltre che illegali dei prodotti che vanno sulle nostre tavole”.

CHI SALE. Dal rilevamento Coldiretti emerge l’ottimo andamento del pomodoro ma subito sotto il gradino più alto del podio, per gli ortaggi, si posizionano le insalate (più sul versante vendite che sul peso ndr.) e, a seguire, patate e zucchine. Per la frutta, dietro gli agrumi, ecco le pesche e a ruota gli immancabili meloni e angurie. Bene i consumi di olio e formaggi, sempre apprezzati dai consumatori. Ma a piacere è anche la vasta scelta presente con una gamma completa sui prodotti alimentari freschi, non solo legati all’ortofrutta. Perchè ormai da tempo è rappresentato tutto l’agroalimentare tra formaggi e salumi, carni e miele, zafferano e olio, fino ai prodotti ittici e il florovivaismo. Un assortimento che piace ai consumatori anche per le produzioni di stagione sempre presenti dall’inverno all’estate.

CHI SCENDE. Ma se le luci sono rappresentate proprio dai prodotti di punta, ci sono alcuni distinguo sul trend dei consumi a cominciare dalle brassicaceae (in testa i cavoli) e i carciofi, ancora molto apprezzati dagli adulti e i più anziani, ma meno tra i giovani. In uno stile di vita dove la velocità nei pasti tra gli under 40 la fa da padrone, ci sono le difficoltà nel consumo di questi prodotti, ma anche i metodi di cottura.

Da qui anche la sensibilizzazione sempre in atto nei mercati per il consumo di tutti questi prodotti che hanno degli importanti benefici per l’alimentazione con riflessi virtuosi sulla salute.