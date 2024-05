Coldiretti Nu-Og: inaugura a Dorgali nuova sede territoriale

Coldiretti Nu-Og: inaugura a Dorgali nuova sede territoriale – “Coldiretti Nuoro-Ogliastra è sempre più radicata nel territorio perchè vuole restare vicino alle imprese, sostenerle in tutte le loro attività e loro necessità. Coldiretti è la più grande associazione di prossimità nel nostro Paese e si rinnova costantemente e lo dimostrano giornate come questa”. È uno dei messaggi lanciati questa mattina da Leonardo Salis, presidente di Coldiretti Nuoro-Ogliastra durante l’inaugurazione della nuova sede a Dorgali.

Un altro momento importante per rilanciare la presenza dell’associazione in un territorio che rappresenta una fetta importante dell’agricoltura e allevamento Nuorese, grazie alle tante aziende dislocate su tutta l’area. “Questa nuova struttura funzionale e molto più centrale è finalizzata alla crescita continua di questo territorio – aggiunge il direttore Coldiretti Nuoro-Ogliastra, Alessandro Serra – così come punta a una sempre migliore offerta dei suoi servizi ai nostri associati”.

Apertura

Il taglio del nastro nella sede di via Vittorio Emanuele 118B, è avvenuto questa mattina con la benedizione officiata dal consigliere ecclesiastico provinciale Coldiretti, Don Totoni Cossu, alla presenza dei vertici di Coldiretti Nuoro-Ogliastra Leonardo Salis e Alessandro Serra; del segretario di zona, Gianfranco Farina; dell’addetta fiscale, Silvia Dessena, con il supporto della collega del fiscale, Emanuela Congiu; l’addetto al Caa di supporto al segretario zona, Francesco Lai.

Presenti anche gli esponenti del Comune di Dorgali, gli assessori dei Lavori pubblici e Servizi sociali, Giomaria Ruiu e Bernardino Luigi Carotti. Folta la presenza dei soci del territorio, un centinaio per l’atteso appuntamento al quale ha preso parte anche Luciano Useli Bacchitta, presidente dell’Aars regionale, oltre al direttore del Banco di Sardegna, Francesco Delogu.

Il territorio

Attorno alla sede di Dorgali gravita anche l’altra sezione di Orosei oltre a una terza sezione intercomunale di Irgoli che racchiude comuni di Irgoli, Loculi, Galtelli e Onifai. I soci che fanno riferimento a questo ufficio zona sono circa 570.