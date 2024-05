Claudia Conte Sul Red Carpet Del Festival Di Cannes

Tra le personalità italiane che hanno sfilato sul tappeto rosso della 77esima edizione del Festival di Cannes Claudia Conte, giornalista, volto noto della tv, producer e volto di Women in Cinema Award, premio al talento femminile in collaborazione con il Ministero della Cultura che si svolge ogni anno alla Mostra del Cinema di Venezia e alla Festa del Cinema di Roma.

Elegante e romantica con un abito azzurro e i capelli raccolti in uno chignon, ha partecipato alla premiere del nuovo film con Richard Gere e Uma Thurman ed è stata negli spazi dell’Italian Pavillon dichiarando: “Importante promuovere il cinema italiano e il sistema Italia nel mondo. Attraverso il cinema celebriamo la bellezza, l’arte, il Made in Italy e l’orgoglio nazionale”.

Claudia Conte é a Cannes proprio nei giorni in cui debutta come documentarista. “l’onda maledetta, vittime ed eroi” è il titolo del documentario da lei realizzato in esclusiva su Raiplay, in occasione del primo anniversario della tragica alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna.

Il docufilm dà voce a quelle donne e quegli uomini delle forze armate e dei vigili del fuoco che, coordinati dalla Protezione Civile e in sinergia con le varie Amministrazioni Comunali e con la Regione Emilia-Romagna, hanno profuso sin dalle prime ore dell’emergenza uno sforzo corale necessario a garantire il massimo e tempestivo supporto alla popolazione colpita dal maltempo. Dalle parole dei soccorritori e degli esponenti delle istituzioni impegnati nell’emergenza, il racconto emozionante di quanto accaduto.