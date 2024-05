“Chi se non gli Azzurri?”, la campagna che chiama gli italiani a scegliere la Nazionale di riserva a Euro 2024

Dopo il trionfo di Wembley, gli Europei di Germania offrono all’Italia la chance di uno storico bis. Ma Euro 2024 si presenta combattutissima: sono tante le Nazionali forti e capaci di portarsi a casa il trofeo. L’Italia di Spalletti, però, è pronta a misurarsi contro le grandi d’Europa. Per andare oltre il semplice tifo per la Nazionale e per non rischiare un’insopportabile delusione nasce la campagna “Chi se non gli Azzurri?” di Superscommesse in collaborazione con Netwin News che, oltre a seguire e sostenere gli Azzurri nel cammino in questi Europei, lancia un sondaggio che mira a scegliere la Nazionale “di riserva” da sostenere in caso di precoce eliminazione dell’Italia.

“Chi se non gli Azzurri?” ha fatto tappa nelle principali città europee per raccogliere il parere dei tifosi stranieri sulle chance di vittoria della propria Nazionale, un giudizio in grado di orientare gli italiani nella scelta della seconda squadra “da adottare” negli imminenti Europei. La campagna, inoltre, accompagnerà i tifosi in ogni fase del torneo, offrendo contenuti esclusivi e ponendosi l’obiettivo di far appassionare il pubblico anche nel caso in cui gli Azzurri non siano tra i protagonisti della competizione: quale sarà la Nazionale europea “paracadute” scelta dai tifosi azzurri?