Cento anni fa un discorso che segnò la storia: Alessandro Preziosi legge Matteotti alla Camera

Tra politici e giovani studenti, l’attore napoletano ha letto il discorso che costò la vita a Giacomo Matteotti, il segretario del Partito Socialista Unitario che sfidò Mussolini

Oggi giovedì 30 maggio, a cento anni dall’accaduto, in Aula alla Camera Alessandro Preziosi interpreta l’ultimo discorso del deputato del Partito Socialista Unitario Giacomo Matteotti.

Il discorso di protesta contro brogli, abusi e soprusi dello squadrismo fascista durante le elezioni del 1924 sancì la condanna a morte del deputato veneto che, solamente 10 giorni dopo, verrà ucciso.

Oggi Preziosi ha pronunciato le parole di Matteotti dallo stesso scranno del deputato, riuscendo a commuovere i presenti che, al termine dell’interpretazione, si sono alzati in piedi in una standing ovation.

Tra i presenti il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la presidente del consiglio Giorgia Meloni. Numerosi anche i giovani che hanno preso parte calorosamente alla cerimonia.

Chi è Alessandro Preziosi

Nato il 19 Aprile del 1973 a Napoli, Alessandro Preziosi è un attore e regista italiano.

Inizia a lavorare nel mondo dello spettacolo solo nel 1996, a seguito della vittoria del varietà Beato tra le donne, su Rai 1.

A seguito di diverse esperienze teatrali e televisive, la fama sopraggiunge nel 2003, anno in cui Canale 5 trasmette la serie Elisa di Rivombrosa, che lo vede coprotagonista nei panni del conte Fabrizio Ristori.

Negli ultimi anni ha preso parte in numerose celebri fiction televisive Rai, come I Medici, nonché successi cinematografici, come Bla Bla Baby di Fausto Brizzi.

Articolo scritto da: Eleonora Demurtas