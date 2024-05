Calenda “Green Deal è ideologico, va riscritto completamente”

ROMA (ITALPRESS) – “In Italia abbiamo problemi molto importanti come la politica energetica e il rilancio della politica industriale e invece perdiamo tempo a discutere sugli epiteti di De Luca e Meloni. Dovremmo invece preoccuparci di selezionare una classe dirigente competente da mandare in Europa”. Lo ha detto Carlo Calenda intervistato nell’ambito di The Watcher Poll Eu, il format di The Watcher Post. E sulla difesa europea il segretario di Azione ha aggiunto: “Oggi i Paesi Ue spendono tanti soldi in difesa, ma non stanno insieme, se invece si unissero saremmo la seconda potenza militare al mondo, per questo abbiamo messo tra i principali punti del nostro programma la costruzione di un esercito europeo”. “Sul green deal gli obiettivi europei sono irraggiungibili, perché è stato scritto con un approccio ideologico: senza nucleare non arriveremo mai ad avere zero emissioni – ha proseguito -. Il paradosso del green deal è che secondo la sua impostazione porteremo le aziende a produrre fuori dall’Ue, perdendo così posti di lavoro senza diminuire l’inquinamento”.

sat/gsl (Fonte video: Utopia Studios)