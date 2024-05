Caiman e “Enrico il Pazzo” a Viserba: che combo alla trattoria “A’Mare”!

Si parte venerdì con il live-tour della band “mas caliente”. Sabato invece il mitico front-man di Radio Sabbia animerà la cena-spettacolo a base di musica anni ’70, ’80 e ’90.

Per gli amanti dei live-show una “combo” da non perdere al ristorante “Trattoria A’Mare” di Viserba Beach che, venerdì e sabato prossimi, propone due serate elettrizzanti.

Venerdì 31 maggio, per gli amanti dei ritmi latini, arriva il live tour dei mitici Caiman, la band “mas caliente” che, da più di 30 anni, porta la vera musica sudamericana in tutta Italia. Nel loro ricco repertorio gli ingredienti di sempre: nessuna scenografia sofisticata, zero fuochi d’artificio, solo musica e tanta passione.

Sabato, invece, spazio alla vulcanica energia di “Enrico il Pazzo”. Il mitico front-man di Radio Sabbia torna a Viserba per animare una cena spettacolo a base di musica anni ’70, ’80 e ’90.

Lo speaker-intrattenitore più amato dalle donne che, fra due anni, festeggerà il mezzo secolo di trasmissioni per l’emittente del cammello, proporrà ancora una volta il suo stile inconfondibile che ha attraversato le mode del momento, diventando il suo “marchio di fabbrica”. Al civico 57 di viale Giuliano Dati, nel ristorante situato al primo piano del Marina Beach Suite Hotel di Viserba, “Enrico il Pazzo” proporrà un medley del suo ormai inesauribile repertorio musicale.