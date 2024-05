Cagliari, al via il Bookcrossing dei ragazzi. Nel quartiere Marina i negozi aprono le porte ai libri

Il prossimo 30 maggio gli studenti dell’Istituto comprensivo Satta-Spano-De Amicis consegneranno i primi kit per lo scambio dei volumi. Il progetto di bookcrossing condiviso è nato dalla collaborazione tra i progetti Green School e Accresce, selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Il quartiere dei ragazzi riparte dai libri: i commercianti della Marina aprono le porte al bookcrossing dei più piccoli. Diversi negozi del rione hanno scelto di ospitare le cassette piene di volumi che bimbi e adolescenti potranno condividere e leggere. Un punto di scambio promosso dai più giovani, ma aperto anche agli adulti. Dopo un anno di seminari, tavoli e laboratori, la comunità educante torna tra le strade del quartiere con un progetto condiviso che mette assieme le diverse anime della Marina: scuola, famiglie, associazioni e commercio. Tutti uniti in una doppia sfida: guardare con fiducia ai più giovani e promuovere la lettura, considerata da molti superata dagli schermi. A crederci ci sono soprattutto i più piccoli. Sono loro i veri protagonisti dell’iniziativa che partirà ufficialmente giovedì 30 maggio quando circa 30 studenti dell’Istituto comprensivo Satta-Spano-De Amicis – i ragazzi della scuola secondaria di primo grado e i bimbi dell’infanzia – consegneranno le cassette dei libri ai negozianti che hanno aderito all’iniziativa.

Il bookcrossing dei ragazzi nasce dalla collaborazione tra Accresce, una proposta selezionata da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, e Green School, progetto a cui hanno aderito La città metropolitana e l’Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo. Accresce, promosso dall’Associazione di promozione sociale Efys, lavora per rompere l’isolamento in cui sono finite scuola e famiglia e dare una risposta concreta alla crisi educativa delle nuove generazioni, creando un’alleanza tra gli adulti che si occupano di infanzia e adolescenza. Il bookcrossing dei ragazzi è il primo passo del più ampio progetto “Marina Condivisa” promosso dagli alunni e dalle alunne della scuola secondaria di primo grado Manno, in collaborazione con Green School e Accresce, volto a promuovere la cultura della condivisione e del riciclo nel quartiere della Marina per incoraggiare la comunità a ridurre il consumo e lo spreco attraverso la condivisione di risorse.