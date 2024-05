Aspettando la Festa della Repubblica al Canopoleno

Aspettando la Festa della Repubblica al Canopoleno. La Festa della Repubblica rappresenta un’importante occasione per riflettere sui valori fondanti dell’Italia e per trasmetterli alle nuove generazioni.

In questo contesto, la scuola assume un ruolo centrale nell’educare i cittadini di domani, promuovendo una cittadinanza attiva e consapevole. Da questi presupposti parte l’evento organizzato dal Canopoleno di Sassari dal titolo “Aspettando la Festa della Repubblica” cui hanno preso parte le autorità cittadine, in un momento di grande rilevanza didattica e formativa.

Aspettando la Festa della Repubblica ha offerto l’opportunità di approfondire la conoscenza della storia italiana, con particolare riferimento al periodo che ha portato al referendum istituzionale del 1946 e alla nascita della Repubblica. Attraverso lo studio della Costituzione, gli studenti possono comprendere i principi di democrazia, libertà, uguaglianza e solidarietà su cui si basa il nostro Paese. Valori evidenziati e rafforzati nell’evento di oggi cui hanno preso parte con i loro interventi la prefetta Grazia La Fauci, il sindaco di Sassari Nanni Campus e il vice comandante della Brigata Sassari Luigi Viel.

“Si tratta di un momento per riflettere sul significato di essere cittadini e sulle responsabilità che ne derivano – ha tenuto a sottolineare il rettore del Canopoleno, Stefano Manca- Attraverso attività didattiche mirate, gli studenti possono essere sensibilizzati all’importanza di partecipare attivamente alla vita sociale e politica della comunità, di rispettare le regole e di impegnarsi per il bene comune. Questa giornata rappresenta un passaggio di estrema importanza in questo senso. Anche sotto il profilo del mantenimento dei valori di rispetto e tolleranza che sono fondamentali per una società democratica. La Festa della Repubblica è l’occasione per promuovere questi valori tra gli studenti, attraverso attività di dialogo e confronto.”

Aspettando la Festa della Repubblica si è rivelato un momento per celebrare l’unità nazionale -arricchito dalle note degli allievi dell’indirizzo musicale della secondaria di primo grado e dal coro delle quarte elementari- e il senso di appartenenza che hanno dimostrato tutti gli allievo di elementari medie e licei, presenti alla manifestazione. In un’occasione che si è rivelata importante per incoraggiare gli studenti a sviluppare il pensiero critico e l’analisi,attraverso la discussione di temi di attualità politica e sociale. Per sviluppare il loro senso critico e partecipare al dibattito pubblico in modo costruttivo.