Asl Sassari: La biblioteca che accoglie diventa realtà

Sassari, 31 maggio 2024 – Con la digitalizzazione e catalogazione di tutti i libri, il progetto della Biblioteca che Accoglie diventa realtà all’interno della Asl di Sassari. Si e’ concluso in questi giorni il progetto che ha visto impegnati un gruppo di utenti del Dipartimenti di Salute mentale della Asl n. 1 in un corso di formazione sui temi della catalogazione, oltre ad una serie di percorsi di socializzazione al lavoro.

Il progetto “La Biblioteca che Accoglie 2”, finanziato dalla Fondazione di Sardegna e realizzato dalla Cooperativa Edupè, ha voluto dare continuità all’iniziativa avviata nel 2016 con la collaborazione dall’Associazione Colibri, per la creazione di una piccola biblioteca, presso gli spazi della Asl di Sassari, e che oggi ha consentito di allestire una vera e propria biblioteca all’interno degli spazi della struttura i Giardini di viale Mancini 17, a Sassari.

Il progetto ha visto la collaborazione della Biblioteca Universitaria, della Biblioteca Popolare dello Sport, della Biblioteca “Centro di documentazione LGBTQ+ Marilena Sini del Movimento Omosessuale Sardo”.

“I ragazzi sono stati affiancati e supportati dagli Educatori e Terp del DSMD in ogni fase del progetto, che ha avuto inizio a marzo 2023. Allo stato attuale il progetto si trova nella sua fase conclusiva in cui i ragazzi coinvolti hanno potuto sperimentare le competenze acquisite per catalogare i testi già esistenti, con l’obiettivo di mettere la “Biblioteca che accoglie” in rete e poter così dare avvio in maniera concreta alla biblioteca. Dal punto di vista riabilitativo i destinatari del progetto hanno potuto incrementare ed acquisire abilità e competenze sia relazionali che tecniche, utili per una crescita inter-personale”

Il progetto ha dato continuità all’iniziativa avviata nel 2016 dall’Associazione Colibri, partner in questa seconda fase. Nel 2016 è stata creata, presso gli spazi del Dipartimento di Salute Mentale in via Amendola a Sassari, una piccola biblioteca, poi trasferita all’interno della Villa i Giardini in viale Mancini. Il progetto, che ha avuto un rallentamento a causa della pandemia, vede ora le sue battute finali

Grazie all’attuale progetto, realizzato dalla Cooperativa EduPè, oltre ad un corso di formazione sui temi della catalogazione, è stato possibile avviare una serie di percorsi di socializzazione al lavoro a Sassari, presso la Biblioteca Universitaria, la Biblioteca Popolare dello Sport e la Biblioteca “Centro di documentazione LGBTQ+ Marilena Sini del Movimento Omosessuale Sardo”.

Sono stati 4 i percorsi attivati, da ottobre 2023 a marzo 2024, durante i quali i pazienti del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze della Asl di Sassari hanno potuto vivere e collaborare, affiancati dai tutor, la vita all’interno delle biblioteche.

Le competenze apprese sono state poi utilizzate nella biblioteca allestita all’interno della Villa I Giardini, spazio messo a disposizione dal Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze della Asl di Sassari, che ora si vorrebbero aprire anche alla città.

L’esperienza lavorativa ha permesso ai destinatari di acquisire nuove abilità e competenze pratiche, ma anche relazionali.