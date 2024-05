Alla vigilia della XVII Coppa Gentlemen Sardi, a Tortolì pronti a iniziare un viaggio straordinario

Tortolì, 23 maggio 2024 – Domani, 24 maggio, prende ufficialmente il via la XVII Coppa Gentlemen Sardi, un evento atteso con entusiasmo dagli appassionati di automobilismo. Le strade di Tortolì e dell’Ogliastra sono pronte ad accogliere le eleganti auto d’epoca che incanteranno residenti e visitatori con la loro bellezza storica.

L’arrivo degli equipaggi e l’esposizione delle vetture

L’atmosfera è già vivace. Gli equipaggi stanno arrivando da tutta Italia, portando con sé auto storiche di grande valore. All’avvio le operazioni di accreditamento e consegna dei documenti presso via Monsignor Virgilio, con il personale dell’organizzazione impegnato a garantire bellezza ed eleganza. 50 gli equipaggi iscritti che hanno dedicato anni alla cura e alla conservazione delle loro auto.

Per l’edizione targata 2024, ogni veicolo esposto racconterà una storia unica, un’epoca passata di maestria ingegneristica e di design senza tempo. Dai classici modelli degli anni ’20 come la Bentley del ’25, l’Ansaldo del ’27 (targata Cagliari), l’Itala del ’30 fino alla Balilla e alla Riley del ’35 per arrivare alla più moderna Ferrari del 2003. Ogni auto rappresenta un capitolo della storia dell’automobilismo che continua a ispirare e affascinare le generazioni presenti e future

Il programma di domani: un inizio dinamico

Domani, venerdì 24 maggio, sarà una giornata ricca di eventi:

Accreditamento e esposizione ore 9.30 – 13.00: la mattina inizierà con l’accreditamento degli equipaggi, seguito dall’esposizione delle vetture. Le auto saranno a disposizione del pubblico, offrendo l’opportunità di ammirare da vicino questi gioielli su quattro ruote e di scoprire dettagli e curiosità sulla loro storia e sul loro restauro.

Visite guidate per le scolaresche ore 11.30 – 13.00: durante la mattinata, le scolaresche locali visiteranno l'esposizione. Gli studenti avranno la possibilità di conoscere la storia e l'evoluzione dell'automobilismo in un contesto educativo e stimolante, avvicinandosi a un patrimonio culturale di grande valore.

Sfilata e votazione ore 17.30 – 19.30: nel pomeriggio, le vetture sfileranno per le vie del centro di Tortolì, un evento molto atteso che coinvolgerà l'intera comunità. La popolazione locale avrà la possibilità di votare per l'auto più bella, esprimendo il proprio apprezzamento per il lavoro di conservazione e restauro che queste vetture rappresentano.

Un benvenuto speciale: Sara Ricci

Ad aggiungere un tocco di eleganza e raffinatezza alla manifestazione, sarà la presenza dell’attrice Sara Ricci, madrina d’eccezione della XVII Coppa Gentlemen Sardi. La sua partecipazione darà lustro all’evento, attirando l’attenzione dei media e del pubblico.

Preparativi

L’Assessore Regionale del Turismo, Franco Cuccureddu, ha dichiarato in conferenza stampa: “la Coppa Gentlemen Sardi è un evento importante per la nostra regione. È un’opportunità per valorizzare il nostro patrimonio automobilistico e culturale, e per attirare visitatori da tutto il mondo. Siamo pronti a dare il via a un’esperienza memorabile”.

Il presidente dell’Associazione Auto e Moto d’Epoca Sardegna Alessandro Casciu ha aggiunto: “abbiamo lavorato duramente tutto l’anno per organizzare questo evento. Vedere l’entusiasmo degli equipaggi e del pubblico ci ripaga di ogni sforzo. Siamo sicuri che questa edizione sarà speciale”.