Ainm, Bronte “Tanti imprenditori interessati a lavorare in Lombardia”

MILANO (ITALPRESS) – “Associazione Imprenditori Nord Milano è un brand. Siamo frequentati soprattutto da persone della Lombardia, ma anche dal resto d’Italia. Abbiamo fatto un ultimo evento per sbarcare su Monza Brianza: abbiamo voluto utilizzare lo stadio di Monza per fare un evento dove abbiamo cenato con 220 imprenditori, che arrivavano anche da Parma, Savona, dal Veneto e dalla Toscana. Gli imprenditori vengono per conoscere imprenditori lombardi e vogliono lavorare anche in Lombardia”. Lo ha dichiarato Rocco Bronte, vicepresidente Associazione imprenditori Nord Milano, in un’intervista a Italpress,(ITALPRESS)

