A San Lorenzo Nuovo 850mila euro per le imprese: “Grande opportunità per il territorio, concretezza e sviluppo”.

“Quasi 850mila euro per le imprese di San Lorenzo Nuovo, nell’ambito del Bando Borghi.

Ora può iniziare la seconda fase del progetto che, dopo aver dato al nostro Comune la possibilità concreta di sviluppare turismo e rigenerazione urbana, ora si rivolge alle imprese”. Così Fabrizio Ricci, candidato a sindaco per la lista Insieme per il futuro alle prossime Amministrative di San Lorenzo Nuovo e attuale vicesindaco, commenta gli sviluppi del Bando Borghi, già vinto dal Comune per la parte sul turismo e la rigenerazione, che ora mette a disposizione delle imprese fondi per avviare attività nei territori. Per San Lorenzo Nuovo il ministero ha un fondo da 842 mila euro.

“Questo bando offrirà la possibilità alle imprese di potersi inserire nel territorio, avendo agevolazioni economiche che permetteranno l’inserimento nel tessuto imprenditoriale del nostro paese. Non solo, ma questo meccanismo permetterà anche uno sviluppo degli altri settori, come quello sociale ad esempio, che rappresentano tutto il mondo che ruota intorno alle nuove attività. Sono orgoglioso, come amministratore attuale, di aver portato a termine con successo questa vera e propria impresa. Prima il Bando Borghi che ci ha permesso di progettare un futuro più verde e accogliente, ora anche le imprese avranno lo spazio che meritano. Sono sicuro che i cittadini capiranno quanto sia importante che a portare a termine questo lavoro sia proprio quella mentalità che ha concepito questo progetto, per lo sviluppo del nostro territorio”.