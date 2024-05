Poliziotto accoltellato a Milano, la vicinanza di Fervicredo: “Ora preghiere e tutto il sostegno possibile a lui e ai suoi Familiari”

“Quelli di oggi sono momenti di immensa ansia e preoccupazione per le gravi condizioni del Vice Ispettore accoltellato alla stazione di Lambrate a Milano. Il poliziotto giace in un letto di ospedale e noi ci stringiamo con tutta la nostra solidarietà ai suoi familiari e colleghi in questa attesa snervante e dolorosa, con l’auspicio che possa avviarsi presto a completa guarigione”.

Queste le parole di Mirko Schio, Presidente della Fervicredo (Feriti e Vittime della criminalità e del Dovere) dopo i gravi fatti avvenuti questa notte a Milano dove un 37enne ha ripetutamente colpito un poliziotto nei pressi della stazione di Lambrate. Il poliziotto è stato raggiunto ad organi vitali ed è stato sottoposto a un immediato intervento chirurgico.

“Sappiamo bene, purtroppo – aggiunge Schio – quanto drammatica sia questa situazione in cui la sofferenza avvolge chi lotta per la propria salute e il terrore strangola chi aspetta al suo capezzale. E sappiamo bene, anche, quanto questi subdoli pericoli accompagnino ogni singolo giorno del personale che veste la divisa e si spende per il proprio Dovere che è garantire la sicurezza altrui. Tutti devono tenerlo a mente, oggi pregando assieme a noi per la guarigione di questo coraggioso poliziotto, ma anche in ogni altro giorno dell’anno, in cui è la valorosa opera di questi indefessi Servitori dello Stato a garantire libertà, legalità e democrazia. Il Vice Ispettore si unisce alla lunghissima, interminabile lista dei Feriti a causa del Dovere, cui è necessario riservare tutto l’aiuto, il sostegno, la concreta vicinanza che uno Stato civile deve verso chi ne rappresenta la migliore espressione”.