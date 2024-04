Weekend di sport il 27 e 28 aprile 2024 per la 7^ edizione dello Slalom di Loceri

Slalom di Loceri: gara confermata tappa del Campionato Italiano. Quest’anno lo Slalom è materia di studio per l’Università di Cagliari.

Loceri 20 Aprile 2024 – Weekend di sport nel prossimo fine settimana per la 7^ edizione dello Slalom di Loceri, gara confermata tappa del Campionato Italiano. I dettagli sono stati presentati questa mattina nella conferenza stampa tenutasi nella sala consiliare del Comune di Loceri: la prima tappa del Campionato Italiano, le verifiche tecniche uniche nel nuovo regolamento Aci e la presenza dell’Università di Cagliari sono solo alcune delle novità di questa edizione.

Arriva lo sport nell’entroterra ogliastrino, il 27 e il 28 aprile 2024 con la settima edizione dello Slalom di Loceri. Ogliastra Racing con la collaborazione dell’Associazione Arbus ProMotors riporterà i piloti nel paese ogliastrino. Tutti gli amanti dei motori saranno coinvolti in una gara a base di adrenalina e velocità, nella Sardegna autentica, terra ideale per le gare su asfalto.

Nella sala consiliare del Comune di Loceri si sono svelati i segreti della 7^ edizione. Lo Slalom di Loceri – prima tappa del Campionato Italiano Slalom 2024 con laCoppa ACI seconda zona. La gara sarà inoltre valida per il Campionato Regionale Slalom Sardegna indetto dalla Delegazione ACI SPORT Sardegna.

Studiata su un percorso collaudato di 3900 metri con 12 postazioni di birilli, nei due giorni di competizione si daranno battaglia piloti provenienti da tutta Italia. L’Ogliastra Racing in collaborazione con l’Associazione Arbus ProMotors, ha ufficializzato il percorso e presentato gli aspetti tecnici a giornalisti, piloti e appassionati.

<< Anche quest’anno possiamo tagliare il nastro inaugurale dello slalom – ha detto il sindaco di Loceri Gianfranco Lecca – riscopriamo la vocazione turistico sportiva del nostro territorio. Abbiamo seguito la gara lo scorso anno e abbiamo visto come si corre sotto il segno dello sport e in grande sicurezza>>.

Dopo i saluti delle istituzioni e del sindaco di Loceri, nella sala consiliare, hanno preso parola gli organizzatori che hanno ribadito l’entusiasmo per lo slalom che, riconfermata tappa di campionato, sottolinea la valenza sportiva e logistica del paese.

“Siamo arrivati alla settima edizione, la terza valevole per il Campionato Italiano – dice Fabrizio Seoni presidente dell’Ogliastra Racing – Quest’anno apriremo la prima delle 12 gare della serie, saremo un banco di prova per tutti, visto che ci saranno alcune norme nuove tra cui la verifica tecnica unica. Grazie a questa nuova regola con la verifica tecnica unica l’auto si garantirà il certificato di validità per l’intera stagione sportiva, permettendo di saltare le verifiche nelle prossime

gare”.

Slalom e Università di Cagliari – la settima edizione sarà oggetto di uno studio sulla sicurezza, la salute e le prestazioni dei piloti nelle competizioni automobilistiche vviato dall’Università di Cagliari, insieme al Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica, sezione di Medicina del Lavoro e il Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro. Durante la gara i ricercatori analizzeranno attraverso l’applicazione di alcuni sensori, l’esposizione dei piloti ad agenti fisici (rumore e vibrazioni) e le modificazioni della forza e dei tempi di reazione del pilota.

L’appuntamento è fissato per sabato 27 e domenica 28 aprile. La manifestazione, organizzata con il patrocinio della Regione Sardegna, dell’Unione dei Comuni e del Comune di Loceri, si sviluppa su un percorso collaudato. Lo Slalom di Loceri prenderà il via sabato pomeriggio dalle 10.00 alle 20.00 la zona artigianale del paese sarà sede delle verifiche tecniche, in particolare la Via Enrico Berlinguer. Il parco assistenza sarà ubicato in Via Eugenio Uda. La mattina del 28 aprile dalla via Roma la partenza della prima manche. Alle 9.30 la prima manche di ricognizione e le altre tre a seguire. La premiazione in piazza Nonnu Melis.